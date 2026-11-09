消息称三星 Galaxy AI 将收费：每月 4.99 美元，免费功能也设使用上限

IT之家 11 月 9 日消息，自三星首次推出 Galaxy AI 以来，相关功能一直免费提供，但三星始终留有一个附加条件：未来可能会对这些功能收费。如今，这一情况或许即将成为现实。

据悉，三星正准备测试一项名为 Galaxy AI Premium 的订阅服务，月费为 4.99 美元（IT之家注：现汇率约合 33.3 元人民币）。订阅后，用户将获得更多 AI 功能使用额度，部分人工智能功能也将被纳入付费范围。

据 SammyGuru 报道称，三星正在为 Galaxy AI Premium 筹备一项早期体验计划。参与用户将获得更多 Galaxy AI 功能使用额度，同时还能查看各项 AI 功能的使用情况。目前，用户需要主动选择加入该测试计划，测试期间支付的任何费用都将获得退款。

三星仍将保留免费的 Galaxy AI 标准套餐，其中包括浏览助手（Browsing Assist）、Now Brief、创意工作室（Creative Studio）、智能截图（Smart Capture）、三星键盘（Samsung Keyboard）、照片助手（Photo Assist）以及个人智能体（Personal Agent）等功能。

不过，即使是免费功能，也会受到使用次数或额度限制。额度耗尽后，用户要么购买额外积分，要么订阅 Max 套餐，后者可将功能使用额度提高至标准套餐的 4 倍。

至于将被纳入付费范围的功能，则包括通过手机生成 AI 视频、借助 Bixby Action 跨应用自动执行任务，以及每日简报（Daily Briefing）。此外，订阅用户还将获得所有 Galaxy AI 功能的更高使用额度。

报道称，这项订阅服务的价格可能为每月 4.99 美元（现汇率约合 33.3 元人民币），按年付费则为 47.99 美元（现汇率约合 320.6 元人民币）。目前，额外购买使用积分的具体价格尚不清楚。

三星尚未公布这项服务的正式推出时间，也无法确定其最终是否会从测试阶段走向全面商用。

不过，生成式 AI 功能需要消耗大量算力，而算力本身也意味着高昂成本。种种迹象表明，三星可能正考虑将这部分成本转嫁给用户。