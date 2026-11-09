行业首次：京东物流将无人机支线运输用于 11.11 大促，开通新疆航线

IT之家 11 月 9 日消息，京东物流今日宣布开通新疆大型无人机物流航线，在行业内首次将无人机支线运输用于 11.11 大促。

此前，新疆阿克苏地区与叶城之间的货物往来以公路运输为主，且需绕行乌鲁木齐进行枢纽集散，全程陆运里程约 2730 公里，货物从揽收到送达客户手中通常需要 3 至 4 天。

此次无人机货运航线开通，直线航程约 450 公里，最大商载 1.9 吨，单程飞行仅需 2.5 小时，相较传统陆运模式时效提升近 1 倍，能够实现“次日达”。

IT之家从京东物流公告了解到，这条试运行航线由京东物流与天域航通联合推进。天域航通在新疆自主运营 9 个通航机场，拥有获批复的无人机专用航线 9 条。京东物流在大型无人机物流领域的起点，可以追溯到国内首条大型货运无人机专用航线的开启。2021 年 7 月，铁门关 — 阿拉尔航线首航，承运京东物流包裹，合作方正是天域航通。

11.11 期间，京东物流在航空运力投入多项时效保障举措：空运重货特快产品覆盖近 30000 条城市流向，其中超 10000 条为次日达线路，承诺时效履约率 95%；同时推出全货机流向限时促销，涵盖深圳 — 无锡、北京 — 深圳等几十条热门航线，降低旺季空运成本。

在支线运输之外，京东物流的末端无人机网络也已规模化落地。四川资中无人机进村项目覆盖 131 个行政村，单程最快 7 分钟，是目前全国覆盖规模最大的无人机进村配送网络。该模式使揽收效率提升 30% 以上、配送成本降低 25% 以上。支线大飞机“运吨”，末端小飞机“送件”，京东物流正构建完整的低空运力梯队。