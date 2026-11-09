华硕 ROG 术士 98 X 键盘、斯巴达 X 65K 鼠标发售，到手价 999 / 1199 元

IT之家 11 月 9 日消息，华硕 (ASUS) 玩家国度 (ROG) 外设新品术士 98 X 键盘、斯巴达 X 65K 鼠标即将于今晚 20:00 开售，两者到手价分别为 999 元、1199 元。

术士 98 X (ROG Strix Morph 96 X Wireless) 三模机械键盘是原版术士 98 的升级型号，配备红-白-灰撞色 PBT 材质染料热升华工艺键帽、加长型人体工学硅胶腕托。

其由 CNC 加工铝合金上盖、ROG NX V2 机械轴、PC 定位板、硅胶泡棉、南向热插拔 PCB、硅胶垫、底壳构成，集成多功能按钮、滚轮与双侧灯条，2 对不同高度的键盘脚提供 3 种倾斜角度选择。

斯巴达 X 65K (Spatha X 65K) 三模鼠标采用人体工学设计，主要面向 MMO 与 MOBA 玩家，拥有 12 个可编程按键。其配备 ROG AimPoint Pro 65K 传感器，拥有第 3 代 ROG 即插式微动仓。

该鼠标起始质量 126g，支持安装 2 块 10g 配重块，在安装一块配重块时拥有 3 种重心位置（前 / 中 / 后）选择；配套充电 & 无线信号接收二合一底座。

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