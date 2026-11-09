美国 AI 数据中心反对声浪高涨，软银考虑转向其他国家寻找增长机会

IT之家 11 月 9 日消息，据彭博社今天（9 日）下午报道，面对美国 AI 数据中心需求可能放缓的局面，软银集团旗下的电信运营商软银公司 CEO 宫川润一开始考虑转向其他国家寻找增长机会。

软银公司原本计划在美国开展新型 AI 云计算业务，但民主党上周在中期选举中大获全胜，加上当地反对数据中心建设的声音日益高涨，公司不得不重新评估美国市场的前景。

宫川润一在东京举行的业绩说明会上告诉投资者：“美国发生的重大变化恐怕对我们不太有利。不过，全球 AI 数据中心需求依然旺盛，如果美国形势恶化过于严重，我们可能会先在其他国家开展业务。”

作为日本第三大移动通信运营商，软银公司也是孙正义旗下软银集团最重要的现金来源之一。宫川润一掌舵以来，软银公司积极拓展数据中心和 AI 服务业务，以把握日本企业日益增长的需求。

截至 9 月的六个月内，软银公司的云计算和 AI 业务收入增长 37%，推动公司上调全年营业利润预期。

按照软银公司的规划，其美国数据中心建设规模最高可达 10GW。与此同时，公司还在日本推进大型电芯量产设施建设，以满足日本因 AI 算力需求增长而不断增加的电力需求。日本本身资源匮乏。

投资者对 AI 云计算服务能否带来足够的经济回报，以及数据中心巨额投资能否持续，抱有越来越多的疑虑。研究机构 Gartner 估计，到 2030 年，超过 3.5 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 23.38 万亿元人民币）的 AI 基础设施投资可能面临资产减值风险。