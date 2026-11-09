AMD 显卡驱动被曝 SSD 持续写入 Bug：最高每天 432GB，官方已着手调查

IT之家 11 月 9 日消息，长期以来，ATI（现已并入 AMD）及 AMD 一直受到显卡驱动问题的困扰，相关故障包括画面损坏、TDR（超时检测与恢复）超时等。近年来，AMD 一直在努力试图尽早发现并解决这些问题，还推出了新的创新工具来辅助排查。

IT之家注意到，AMD 最新发布的 26.10.2 版显卡驱动也修复了几个驱动超时相关漏洞。TDR 故障通常会导致系统冻结或卡死。不过，近期用户还发现了另一个更加值得警惕的问题：它可能在后台悄无声息地发生，尤其容易被普通用户忽略。

问题源于 AMD External Events Client Module（AMD 外部事件客户端模块），也就是 Windows 服务 AMD External Events Utility 对应的进程 atieclxx.exe。该服务主要负责监控和管理各种与显示相关的操作，例如检测新显示器接入、处理显示快捷键，以及确保 AMD FreeSync 能够动态调整显示器刷新率，使其与 GPU 保持同步，从而避免游戏画面撕裂。

然而，这项服务可能导致 SSD 持续产生大量写入操作。

由于 SSD 本身速度较快，而且相关进程据称每秒只产生约 1MB 的写入量，因此这一问题并不容易被察觉。但问题在于，这种写入会持续不断地发生。长期下来，持续写入可能缩短 SSD 的使用寿命，尤其是容量仅为 128GB、采用 QLC 闪存的 SSD。这类产品的写入耐久度（TBW）本就相对较低。

更严重的是，部分用户报告称，SSD 持续写入速度甚至达到每秒 5MB。对于这类硬盘而言，这样的写入量相当惊人。

以下是按照不同持续写入速度计算，SSD 在连续运行 24 小时后可能产生的总写入量：

持续写入速度 24 小时预计写入量 0.3 MB/s 26 GB 0.7 MB/s 60 GB 1.5 MB/s 130 GB 5 MB/s 432 GB

值得注意的是，这并非一个全新的问题。此前就有用户发现，AMD 芯片组驱动也曾出现类似的 SSD 异常写入情况。不过，AMD 近期发布的芯片组驱动版本 8.09.28.1124 理论上不应存在这一问题。这一次，问题似乎是由近期某个 GPU 显卡驱动版本引起的。

由于问题源头相对明确，一些用户尝试通过禁用 AMD External Events Utility 服务来解决问题。从反馈来看，这种方法确实有效，但也可能带来一些副作用，因为依赖该服务运行的功能和任务都会受到影响。

有意思的是，部分用户表示，禁用这项服务后，SSD 持续写入的问题便会消失，而且一些重要功能并未受到影响。例如，一名用户称，禁用服务后，FreeSync 和 Resizable BAR（ReBAR，可调整大小的 BAR）仍能正常工作。不过，AMD Adrenalin 软件中的快捷键以及部分其他功能可能因此无法使用，用户需要在两者之间做出取舍。

另一种可能的临时解决方案，是直接在主板 BIOS 中关闭 ReBAR 功能。

值得注意的是，一名 AMD 代表已经在 Reddit 上承认了这一问题，并解释称，故障涉及 External Events Utility 与微软 PCIe 过滤驱动之间的交互。该代表还表示，关闭 ReBAR 应该能够绕过这一问题，目前 AMD 正在调查具体原因。

这名代表还透露，AMD 已经提交了一项此前被认为风险较低的潜在修复方案，目前正在进行最后的验证和测试。Radeon 显卡驱动团队希望尽快将修复补丁纳入后续驱动版本。

此外，还有用户分享了另一种操作稍显复杂的解决方法：从旧版 26.3.1 驱动中复制三个 AMD PCI 总线驱动文件，分别是 amdkmpfd.ctz、amdkmpfd.itz 和 amdkmpfd.stz，然后将它们放入 Windows System32 目录下的 AMD 文件夹中。

不少受到影响的用户已经确认，这种方法能够解决问题。如果熟悉系统盘文件操作，也可以尝试这一方案。不过，手动替换驱动文件存在一定风险，操作前应做好备份。