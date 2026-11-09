伯克希尔哈撒韦今年前三季度归母净利润 578.85 亿美元，同比增长 21.18%

IT之家 11 月 9 日消息，伯克希尔哈撒韦今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）前三季度（2026 年 1 月～2026 年 9 月）及第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

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伯克希尔 · 哈撒韦 2026 年前三季度实现营业总收入 3,011.30 亿美元（现汇率约合 2.01 万亿元人民币），同比增长 8.63%；归母净利润 578.85 亿美元（现汇率约合 3,866.61 亿元人民币），同比增长 21.18%；税后经营利润 370.34 亿美元（现汇率约合 2,473.8 亿元人民币），同比增长 8.01%。

第三季度单季实现营业总收入 1,056.47 亿美元（现汇率约合 7,057.02 亿元人民币），同比增长 11.24%；归母净利润 221.12 亿美元（现汇率约合 1,477.04 亿元人民币），同比下降 28.20%；税后经营利润 127.05 亿美元（现汇率约合 848.67 亿元人民币），同比下降 5.78%。

当季净利润下降主要受到投资收益减少的影响，保险承保利润和保险投资收益下滑也拖累经营表现。铁路、能源以及制造、服务和零售业务则保持盈利增长。

前三季度经营利润继续增长，但经营活动现金流同比下降 2.48%。公司第三季度回购约 96 亿美元（现汇率约合 641.26 亿元人民币）股票，使前三季度回购总额达到约 144 亿美元（现汇率约合 961.89 亿元人民币）。

伯克希尔前三季度累计经营利润保持增长，但第三季度保险业务盈利承压；GAAP 净利润的波动幅度明显大于经营利润，投资收益变化是两者出现分化的关键因素。