8 年杜邦陶氏 RO 膜：京东京造 1400 通量净水器 1899 → 939 元直降，赠 189 元 PPC 滤芯

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* 超 1400G 额定流速：源自报告“CEL-A-20260708-672706”。在额定流量 8000 升时，净水流量为 3.69 升 / 分钟，大于 1400G 额定流速 3.6 升 / 分钟。

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