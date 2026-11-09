6999 元，红魔游戏平板 5 Pro 16GB+1TB 版本今晚开售

IT之家 11 月 9 日消息，据红魔游戏手机官微，红魔游戏平板 5 Pro 16GB+1TB“满配大存储”版本将于今晚 8 时正式开售。该产品搭载 RGB 水冷散热、185Hz OLED 屏、第五代骁龙 8 至尊版处理器，到手价 6999 元。

红魔游戏平板 5 PRO 已于 6 月 30 日正式发布，采用透明水冷设计，号称“口袋里的游戏神器”，首销 4999 元起、国补价 4499 元起。

据IT之家了解，红魔游戏平板 5 PRO 搭载第五代骁龙 8 至尊版处理器 + 红芯 R4，匹配 ICE 魔冷散热架构，支持水冷 RGB 散热技术。平板内置 8300mAh 电池，搭载双 USB-C 接口，支持 80W 有线充电，支持旁路充电 PRO。

该平板还搭载全新 PC 模拟器 Steam 直连模式，低门槛畅玩 PC 大作。同时内置了 AI 战术教练和 AI 魔姬嘴替两大功能，前者支持赛前赛中提供选英雄、出装战术等游戏指导，后者支持 DeepSeek 自然回复交流。

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