小米澎程 N70 斩获 10 月增程车与中大型 SUV 销冠，N90 拿下大型 SUV 销冠

IT之家 11 月 9 日消息，据小米澎程官微消息，全国乘用车 10 月零售销量榜陆续出炉，N70 拿下增程车销量第一、中大型 SUV 销量第一，N90 拿下大型 SUV 销量第一（不限能源类型）。

据IT之家了解，小米澎程是小米汽车继 SU7、YU7 之后的第二个产品系列，于 2026 年 7 月 30 日的小米汽车技术发布会上正式亮相，小米昆仑技术架构同场发布。

车型定位上，N70 为中大型五座增程 SUV，官方售价 20.99 万元起，分为 Pro 和 Max 两个版本；N90 为大型七座增程 SUV，统一零售价 26.99 万元起，Max 探索版为 29.99 万元。

动力方面，两款车型均搭载 1.5T 四缸小米昆仑增程器与双电机四驱增程系统。其中 N70 Max 的 CLTC 纯电续航最高 505km，N90 的 CLTC 纯电续航为 464km、CLTC 综合续航最高 1705km。

这两款车型于 2026 年 9 月 12 日开启首批车主交付，9 月为上市后的首个交付月，10 月则是澎程系列首个完整交付月。

据懂车帝月度销量榜单，小米澎程系列 10 月单月共交付 27,132 台，其中 N70 交付 14,545 台、N90 交付 12,587 台，N90 同时位居当月增程车销量第二。

乘联会数据显示，2026 年 10 月全国乘用车市场零售约 164.3 万辆，同比下降 27.1%；同期增程市场整体走强，批发 15.2 万辆，同比增长 19.9%、环比增长 31.3%。