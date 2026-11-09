快舟系列运载火箭后续发展规划：未来三年计划完成超 50 次发射任务

IT之家 11 月 9 日消息，快舟航天今天（9 日）公布了快舟系列运载火箭后续发展规划。未来三年，快舟一号甲、快舟十一号两型火箭计划完成 50 次以上发射任务。2027 年，快舟十二号固液混合火箭、快舟六号可重复使用液体火箭计划实现首飞。

此外，快舟航天还将按照标准化、模块化、积木式方式快速开发低成本中型运载火箭。2027 年，10 吨级运力的快舟十二号固液混合火箭完成首飞并投入市场，发射成本不高于 2 万元／公斤，快速解决低成本、规模化空间投送能力瓶颈。

IT之家获悉，规划提到，加速快舟六号可重复使用液体火箭研发进程。2027 年完成首飞入轨及一子级回收，火箭运载能力达到 20 吨级。到 " 十五五 " 中期完成 140 吨级液体发动机换装并大规模投入市场，进一步提升火箭运力和可重复使用工程化程度。

规划还提出加快实现液体发动机“三步走”战略：2027 年完成 80 吨级液氧甲烷发动机累积 15000 秒试车考核并交付应用，同步完成 140 吨级液氧甲烷发动机方案验证试车，2030 年前完成 200-300 吨级液氧甲烷发动机方案试车。

快舟系列运载火箭由中国航天科工集团公司研制，采用了国际首创的星箭一体化技术，在国内首次采用栅格舵控制技术，是中国首个具有快速集成、快速入轨能力的小型固体运载火箭，创造了中国航天发射的最快纪录，使中国航天发射运载工具由液体运载火箭拓展到固体运载火箭，初步形成了中国亟需的空间快速响应能力。