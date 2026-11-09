1298 → 699 元：韶音 OpenDots 2 耳夹耳机闭眼囤，支持 IP57+ 杜比音效

韶音 OpenDots 2 耳夹耳机 2026 年 5 月开售，首发价 1298 元。

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韶音 OpenDots 2 耳夹耳机升级柔韧钛片，优化宽厚比，动钛弧自带 9g 预紧力，采用不对称弧形设计；内置 11.8mm 对称双单元，失真相比上一代优化 70%；搭载全新升级杜比音效。

韶音 OpenDots 2 耳夹耳机有白金缮、黑芒星、银雪松三种颜色可选；不区分左右耳，搭载内置 AI 通话降噪技术；支持无线充电，耳机续航 10 小时，搭配充电盒续航 40 小时。

韶音 OpenDots 2 耳夹耳机支持 IP57 级防尘防水，升级蓝牙 6.1，支持双设备连接，IT之家附这款耳机详细参数如下：

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