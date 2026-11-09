16GB+512GB 版 7999 → 6726 元：小米 17 Ultra 徕卡版国补直降

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小米 17 Ultra 徕卡版开售于 2025 年 12 月 25 日，16GB + 512GB 定价 7999 元。

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IT之家汇总小米 17 Ultra 徕卡版主要信息：

该机采用经典双拼设计，灵感源自徕卡 M 系列相机；中框精雕滚花，源于徕卡相机镜头滚花纹理；镌刻徕卡铭文，机身背面还印有徕卡经典红标。此外，新品提供黑色、米白色两款配色。

小米 17 Ultra 徕卡版还配备大师变焦环，一体化精工设计，复刻相机变焦环，转动可调节焦距，去掉繁杂的操作，让摄影师专注拍摄，还可自定义调节曝光补偿、白平衡等。

小米 17Ultra 徕卡版独享「徕卡一瞬」模式：徕卡 M9 画质，还原传奇 CCD 质感，色彩浓郁；徕卡 M3 + MONOPAN 50 画质，黑白胶片质感；更有经典 3:2 全画幅，源自徕卡第一代胶片比例。

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