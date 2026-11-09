C909 灭火机首次亮相国家级森林火灾实战演习

IT之家 11 月 9 日消息，据中国商飞公司“大飞机”公众号，应急管理部、重庆市人民政府今天（9 日）在奉节县联合举办“应急使命 ·2026”—— 重庆重特大森林火灾扑救演习。C909 灭火机首次在国家级森林火灾实战演习中亮相。

▲ 图源“大飞机”公众号

演习中，C909 灭火机负责投放自吸水式航空灭火袋。在山火逼近林区、威胁镇村时，C909 投下的灭火袋为地面队伍“以水攻坚、分段扑灭”争取了关键窗口，实现火场增湿阻隔，阻断火势发展。

这是 C909 灭火机首次参与国家级大型实战演习。C909 灭火机装载国内首个自主设计的一体式大水箱，能够在目标区域通过精准投放灭火袋，构建起约 400 米长的均匀阻燃带，适配森林草原火线形态，既能直接压制明火火线，也能通过阻燃带阻断火势发展。飞机还搭载自研的精准投放指引系统，通过分析气象条件、飞行速度、火场距离等参数，为飞行员提供最佳投放时机，保证灭火介质精准落地。本次演习重点检验了国产支线飞机改装平台对高山空域的适应性，以及灭火袋投送的精准化和连续化。

本次演习坚持实演实练，投入各类参演救援力量 1600 余人、主战装备 150 余台套，动用固定翼飞机、直升机、无人机等多型航空力量 40 余架，涵盖伊尔-76、AG-600、新舟-60、C909、翼龙 Ⅱ、双尾蝎等主力机型。