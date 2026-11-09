国补后 1499 → 732 元：小米米家净水器 2 一降再降，1200G 大通量 + 7 年 RO 滤芯

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小米 · 米家净水器 2（1200G）开售于 2026 年 3 月，该产品主打 7 年长效 RO、母婴级健康水，厂商建议零售价为 1999 元，首发价 1499 元。
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该净水器采用 12 页高精度 RO 膜搭配 PPC 滤芯，搭载零陈水 3.0 技术，号称可以去除水中杂质、重金属、细菌等 145 种污染物，净水器同步通过专业母婴认证，出水不含阻垢剂。
此外，该净水器提供 IPX7 级防水龙头，支持智能触控取水，TDS 值显示，支持小米米家 App 远程查看各种数据。
IT之家附产品参数详情：
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