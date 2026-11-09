欧洲力推本土制造电池，或使一辆电动汽车成本增加 2100 欧元

IT之家 11 月 9 日消息，当前，欧洲政策制定者希望汽车电池更多地在本土生产。然而由于欧洲制造的电池成本更高，增加的费用最终很可能由购车者承担。

当地时间 7 日，据外媒 insideevs 报道，布鲁塞尔智库布鲁盖尔今年 9 月发表的一份报告提出，旨在保护欧洲现有汽车制造商的政策，可能最终让消费者和纳税人为此买单。

如果规定汽车必须使用欧盟生产的电芯，每千瓦时的成本可能从 50 欧元（IT之家注：现汇率约合 372.3 元人民币）上涨至 85 欧元（现汇率约合 632.9 元人民币）。一辆配备 60kWh 电池的汽车，仅电池成本就可能增加 2,100 欧元（现汇率约合 15,637 元人民币）。如果再加上拟议中的低碳钢使用要求，成本还可能增加 200 欧元（现汇率约合 1,489 元人民币）。

相比之下，简化车辆型式认证程序预计只能让车企每辆车节省 61 欧元（现汇率约合 454.2 元人民币）。

数据显示，欧盟汽车产量较 2019 年下降 19%，2025 年新车销量也比 2019 年少了 220 万辆，而整个汽车产业仍提供约 1400 万个就业岗位。

布鲁盖尔指出，欧洲汽车出口并未停止，电池及电动汽车工厂每季度仍吸引约 30 亿欧元（现汇率约合 223.38 亿元人民币）投资。报告担忧的是，欧洲正逐渐流失汽车技术、供应商和海外客户。

今年的巴黎车展就体现了欧洲车企面临的竞争。中国品牌带来了出色的软件、科技配置丰富的豪华内饰和先进的充电技术，欧洲车企则更多地强调品牌历史和设计。宝马 iX3 和奔驰纯电 GLC 证明，欧洲车企仍有实力与中国品牌竞争，但仅凭消费者熟悉的车标，已不像过去那样容易卖车。

报告还援引法国的一项研究发现，与能够享受购车补贴的车型相比，失去补贴资格的电动汽车销量下降了 60%，补贴对电动汽车的整体普及速度不言而喻。