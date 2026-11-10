全球首款配自动追踪灯的安防摄像头：安克 eufy 发布 TrackLight Cam S1，最远 12 米威慑可疑陌生人

IT之家 11 月 10 日消息，安克（Anker）旗下智能家居品牌 eufy 于 11 月 9 日推出户外安防摄像头 Eufy TrackLight Cam S1。官方称其为全球首款配备“自动追踪灯”的户外安防摄像头，可通过光束主动锁定并跟随可疑人员，从而提升家庭安防的威慑能力。

当摄像头识别到可疑人员后，TrackLight 会从最远约 12 米（40 英尺）处锁定目标，并随其移动持续照射。光束会根据目标距离自动调整：目标较远时收窄，靠近时则扩大，从而让被追踪者始终处于照明范围内。摄像头支持 355 度水平旋转，追踪速度最高可达每秒 87 度。

在威慑功能上，用户可开启“追踪威慑模式”，让追踪灯与 105 分贝警报器同时启动；设备还提供红蓝交替闪光模式，以进一步警示闯入者。摄像头本身支持 4K 视频录制、10 倍数码变焦和夜视功能，并配备 120 度泛光灯；双雷达可实现 180 度、最远 40 英尺的移动探测。

针对家庭成员，eufy 应用提供“家人列表”功能。用户可将常用人员的手机加入名单，当其靠近时，摄像头会通过蓝牙识别并亮起柔和的欢迎灯光，而非触发警报或强光追踪。

TrackLight Cam S1 内置 15000mAh 电池，并配备 5.5W 太阳能板，以支持长期户外运行；机身具备 IP65 防尘防水等级。设备不内置存储空间，用户需插入 microSD 卡或连接 HomeBase 基站，且官方表示使用时无需订阅服务。它还兼容 Apple Home，配合 HomeBase 可接入 HomeKit 智能家居系统。

价格方面，TrackLight Cam S1 单独售价 300 美元（IT之家注：现汇率约合 2,004 元人民币）；搭配 HomeBase 的套装售价 500 美元（现汇率约合 3,340 元人民币）。安克同期还推出了售价 80 美元（现汇率约合 534.4 元人民币）的 Window Camera E10，这是一款 2.5K 分辨率、具备防反射涂层和 25 度倾斜设计的窗内摄像头，可在不将设备置于户外的情况下监控庭院、车道或入口。