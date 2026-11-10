Steam 商店页面新增 Steam Deck 平均帧率显示：附带帧率直方图，未来或扩展至更多设备

IT之家 11 月 10 日消息，Valve 今日宣布，Steam 商店页面及 Steam 客户端 Beta 版现已上线一项全新功能：玩家可以直接查看游戏在 Steam Deck 掌机上的平均帧率表现，并可展开查看详细的帧率分布直方图。
该功能基于已自愿开启匿名帧率数据上报的 Steam Deck 用户所提交的真实运行数据生成。
据官方公告说明，目前该功能覆盖所有经过 Deck 兼容性测试的游戏，包括「已验证（Verified）」「可玩（Playable）」及「不支持（Unsupported）」三个评级类别。截至公告发布时，已有数千款游戏拥有可展示的平均帧率数据，后续该数据量将随着更多玩家上报而持续增长。
玩家可在游戏的 Steam 商店详情页中，通过「Steam Deck 兼容性 > 了解更多」入口找到平均帧率数据；同时，该数据也已在 Steam 客户端 Beta 版的库页面中可用。
新增帧率直方图
除了平均帧率数字外，Valve 还同步上线了可展开的详情视图，其中包含一张直方图，按帧率区间展示各数据样本所占百分比。官方表示，这一图表不仅能帮助玩家理解平均帧率是如何形成的，也便于观察游戏在低帧率区间是否存在卡顿或掉帧（表现为直方图低位的小柱）。
为什么要推出这一功能
Valve 指出，当前的 Steam Deck 「已验证」兼容性评级基于一套标准化测试规则，但未必符合每一位玩家对「可接受体验」的预期，尤其是在性能维度上：一款因表现不稳定而被标记为「不支持」的游戏，在部分玩家眼中可能仍属可玩；而一款「已验证」的游戏，其实际帧率也未必达到某些玩家偏好的水平。引入平均帧率数据后，玩家可以更完整地了解游戏在 Steam Deck 上的真实表现，从而做出更明智的购买与游玩决策。
据IT之家此前报道，Valve 自今年起已逐步向开发者开放基于 Steam Deck 的匿名帧率收集工具，并已在 Steamworks 后台提供平均帧率与帧率分布统计，以辅助开发者优化游戏。
后续规划
Valve 将本次更新视为向更多设备提供帧率数据的「垫脚石」。目前，Steam 桌面客户端的 Beta 版已开始提示用户自愿开启匿名帧率上报，未来该选项将逐步推送给所有玩家，为后续扩展至 PC 等更多硬件平台积累数据基础。
官方 FAQ 中还透露了几点关键细节：
数据来源为已开启匿名上报的 Steam Deck 玩家，Valve 称多数 Deck 用户已参与上报。
为保证数据质量，只有当匿名数据样本达到最低阈值时，才会在商店页展示平均帧率与分布。
统计仅纳入默认帧率限制下的数据（OLED 版 90 FPS，LCD 版 60 FPS），不区分玩家自行修改的游戏内画质设置。
直方图中若出现如 90 与 45 之间的「大空隙」，通常是 VSync 导致的帧率与屏幕刷新率同步机制所致（例如 90Hz 屏幕下，未稳定达到目标帧率时会在 90 与 45 之间波动）。
玩家可在 Steam 账户设置的「数据与浏览 > 匿名游戏帧率数据」中随时开启或关闭上报选项。