Steam 商店页面新增 Steam Deck 平均帧率显示：附带帧率直方图，未来或扩展至更多设备

IT之家 11 月 10 日消息，Valve 今日宣布，Steam 商店页面及 Steam 客户端 Beta 版现已上线一项全新功能：玩家可以直接查看游戏在 Steam Deck 掌机上的平均帧率表现，并可展开查看详细的帧率分布直方图。

该功能基于已自愿开启匿名帧率数据上报的 Steam Deck 用户所提交的真实运行数据生成。

据官方公告说明，目前该功能覆盖所有经过 Deck 兼容性测试的游戏，包括「已验证（Verified）」「可玩（Playable）」及「不支持（Unsupported）」三个评级类别。截至公告发布时，已有数千款游戏拥有可展示的平均帧率数据，后续该数据量将随着更多玩家上报而持续增长。

玩家可在游戏的 Steam 商店详情页中，通过「Steam Deck 兼容性 > 了解更多」入口找到平均帧率数据；同时，该数据也已在 Steam 客户端 Beta 版的库页面中可用。

新增帧率直方图

除了平均帧率数字外，Valve 还同步上线了可展开的详情视图，其中包含一张直方图，按帧率区间展示各数据样本所占百分比。官方表示，这一图表不仅能帮助玩家理解平均帧率是如何形成的，也便于观察游戏在低帧率区间是否存在卡顿或掉帧（表现为直方图低位的小柱）。

为什么要推出这一功能

Valve 指出，当前的 Steam Deck 「已验证」兼容性评级基于一套标准化测试规则，但未必符合每一位玩家对「可接受体验」的预期，尤其是在性能维度上：一款因表现不稳定而被标记为「不支持」的游戏，在部分玩家眼中可能仍属可玩；而一款「已验证」的游戏，其实际帧率也未必达到某些玩家偏好的水平。引入平均帧率数据后，玩家可以更完整地了解游戏在 Steam Deck 上的真实表现，从而做出更明智的购买与游玩决策。

据IT之家此前报道，Valve 自今年起已逐步向开发者开放基于 Steam Deck 的匿名帧率收集工具，并已在 Steamworks 后台提供平均帧率与帧率分布统计，以辅助开发者优化游戏。

后续规划

Valve 将本次更新视为向更多设备提供帧率数据的「垫脚石」。目前，Steam 桌面客户端的 Beta 版已开始提示用户自愿开启匿名帧率上报，未来该选项将逐步推送给所有玩家，为后续扩展至 PC 等更多硬件平台积累数据基础。

官方 FAQ 中还透露了几点关键细节：

数据来源为已开启匿名上报的 Steam Deck 玩家，Valve 称 多数 Deck 用户已参与上报。

为保证数据质量，只有当匿名数据样本达到最低阈值时，才会在商店页展示平均帧率与分布。

统计仅纳入默认帧率限制下的数据（OLED 版 90 FPS，LCD 版 60 FPS），不区分玩家自行修改的游戏内画质设置。

直方图中若出现如 90 与 45 之间的「大空隙」，通常是 VSync 导致的帧率与屏幕刷新率同步机制所致（例如 90Hz 屏幕下，未稳定达到目标帧率时会在 90 与 45 之间波动）。

玩家可在 Steam 账户设置的「数据与浏览 > 匿名游戏帧率数据」中随时开启或关闭上报选项。