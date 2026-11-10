首位英国艺人：Olivia Dean 当选苹果 2026 Apple Music 年度艺人

IT之家 11 月 10 日消息，苹果公司昨日（11 月 9 日）发布博文，宣布英国唱作歌手奥莉薇娅 · 迪恩（Olivia Dean）当选 Apple Music 2026 年度艺人，她也是该奖项设立以来首位获此殊荣的英国艺人。

Apple Music 表示，Olivia Dean 在 2026 年实现了“星途飞跃”。她于 2025 年底推出的专辑《The Art of Loving》在年内取得广泛成功，其中热门单曲《Man I Need》自 2025 年 8 月 29 日首次进入 Apple Music 每日热门 100 首排行榜后，至今持续留在榜单之上。

除流媒体成绩外，Olivia Dean 的巡演表现同样亮眼。她先是在纽约麦迪逊广场花园为 Sabrina Carpenter 担任开场嘉宾，随后于不到一年后重返该场馆，独立完成连续四晚演出；此后又在伦敦 O2 体育馆连开六场，门票均供不应求。

IT之家附上苹果官方介绍如下：