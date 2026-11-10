首位英国艺人：Olivia Dean 当选苹果 2026 Apple Music 年度艺人

IT之家 11 月 10 日消息，苹果公司昨日（11 月 9 日）发布博文，宣布英国唱作歌手奥莉薇娅 · 迪恩（Olivia Dean）当选 Apple Music 2026 年度艺人，她也是该奖项设立以来首位获此殊荣的英国艺人。
Apple Music 表示，Olivia Dean 在 2026 年实现了“星途飞跃”。她于 2025 年底推出的专辑《The Art of Loving》在年内取得广泛成功，其中热门单曲《Man I Need》自 2025 年 8 月 29 日首次进入 Apple Music 每日热门 100 首排行榜后，至今持续留在榜单之上。
除流媒体成绩外，Olivia Dean 的巡演表现同样亮眼。她先是在纽约麦迪逊广场花园为 Sabrina Carpenter 担任开场嘉宾，随后于不到一年后重返该场馆，独立完成连续四晚演出；此后又在伦敦 O2 体育馆连开六场，门票均供不应求。
IT之家附上苹果官方介绍如下：
Olivia Dean 之所以能成为 2026 年度暖心音乐故事的代表性人物，不仅在于她一路飙升的人气 —— 这位英国创作歌手的全球热门单曲《Man I Need》自 2025 年 8 月发布以来，便从未跌下 Apple Music “每日热门 100 首”榜单，更因为那份热度背后、直击灵魂的温暖内核。
她备受赞誉的第二张专辑《The Art of Loving》深深植根于 60 年代灵魂乐、流行乐的传统，既有着 Sade 式的感性迷人、Prince 式的狂放不羁，也显露出 Lauryn Hill 般的赤诚与坦率。
今年 8 月，Olivia Dean 在纽约麦迪逊广场花园连开四晚个人专场演出 —— 她将隽永的魅力、挚友般的亲切共鸣相结合，诠释了自我肯定与情感联结的主题，在纷扰喧嚣的当下，她用音乐捎来了一份温暖慰藉。
“我真的发现，我的歌迷群体非常多元。那种感觉简直难以言喻。”Dean 告诉 Apple Music，“这让我觉得，我的音乐触动着每一颗心、每一个角落…… 可以说是梦想成真。”
Olivia Dean 不仅交出了我们今年听到的最出色的灵魂乐专辑，更用作品证明，真诚依然是一位创作者身上最具锋芒、最不同凡响的特质。而这，正是她成为 Apple Music 年度艺人的原因。