天降陨石最大单体 35 公斤，全国“陨石猎人”扎堆赶往石家庄

IT之家 11 月 10 日消息，据纵览新闻报道，11 月 6 日晚，火流星坠落河北石家庄鹿泉区，陨石砸入麦田和厂房后碎裂，全国各地的“陨石猎人”扎堆赶来寻宝。据称，这次最大的一块单体足有 35 公斤。

11 月 6 日，河北、河南等地网友发视频称，天空中出现火流星。

据闪电新闻报道，11 月 8 日，石家庄市鹿泉区大河镇一位值班工作人员称，在北故城村发现了陨石。视频显示，村民捡到的陨石像“水泥”，用吸铁石能吸住。陨石收藏家称，火流星碎块为普通球粒陨石，价格不是很高，前些年交易克价在 100 元左右，已有人向科研单位寄去了样品。

近年来，全国多地也有发现陨石的情况，那么这些“天外来物”是属于发现者个人还是属地政府呢？IT之家查询发现，我国法律并没有直接规定陨石的归属权，但具有重要科研价值的陨石通常归国家所有。

据紫牛新闻报道，有律师表示，如果是具有重要科研价值的陨石，属于自然资源的范畴，那么根据《民法典》250 条规定，该陨石应当属于国家所有。如果该陨石没有科研价值，那么可适用民法典的先占原则，由拾得人所有。若是将具有科研价值的陨石上交给国家，那么国家应当给予发现人一定的奖励。

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