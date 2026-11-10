6999 元，“第二代豆包手机”努比亚 NaviX Ultra 星空典藏版开启预售

IT之家 11 月 10 日消息，努比亚今日宣布 NaviX Ultra 星空典藏版将于 10:00 开启预售，11 月 16 日 10:00 正式开售。IT之家查询获悉，新品售价 6999 元，仅提供 16GB+512GB 一个版本。

据此前官方介绍，努比亚 NaviX Ultra 手机的“星空典藏版”采用微纳米浮雕工艺，灵感源自梵高《星空》。官方表示，也是努比亚星空影像基因的一次传承。

IT之家注意到，被称为“第二代豆包手机”的努比亚 NaviX Ultra 于 9 月 16 日发布，号称“全球首款 AI 智能体手机”，由中兴通讯努比亚全链路主导打造，实现一句话让 AI 跨应用执行复杂任务，豆包手机助手主导 AI 助手体验，售价 5999 元起。

努比亚 NaviX Ultra 搭载行业首个集成指纹识别的独立 AI 按键，支持方言识别能力、语音唤醒能力，并内置 Seed 最新全双工语音大模型，按键位置也进行了优化，更方便操作。

硬件配置上，努比亚 NaviX Ultra 搭载第五代骁龙 8 至尊版移动平台，搭载 6.78 英寸 1~144Hz LTPO 2.0 自适应刷新率屏幕，后置 2 亿像素主摄，内置 7100mAh 电池。

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