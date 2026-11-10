第五代骁龙 8 至尊：小米 17 Max 手机 16G+256G 首发 5099 → 国补 3593 元，徕卡 2 亿主摄

5 月 21 日的小米人车家全生态新品发布会上，小米推出了小米 17 Max 手机，国补到手价 4299 元起，5 月 25 日早 10 点正式开售。

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此外还可选择其他规格，12G+256G 到手 3427.76 元、12G+512G 到手 3892.01 元、16G+512G 到手 4290.01 元。

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IT之家注意到，外观方面，小米 17 Max 采用 6.9 英寸超窄四等边直屏，四曲包裹式中框，超椭圆大 R 角，提供白色、晴空蓝、像素黑 3 款颜色可选。

屏幕方面，小米 17 Max 的屏幕采用了超级像素技术，官方称清晰度媲美 2K 屏，比 1.5K 屏更省电。这还是一块超级阳光屏，采用 M10 发光材料，拥有 3500nits 峰值亮度。屏幕还采用第三代龙晶玻璃保护，抗跌落性能提升 20 倍。屏幕支持 1−120Hz LTPO，默认全亮度类 DC 调光（可切换 2160Hz PWM 调光）。

小米 17 Max 拥有 Xiaomi 系列手机最强续航，采用 8000mAh 小米金沙江电池，含硅量高达 16%，894Wh/L 超高能量密度，支持 100W 有线秒充、50W 无线秒充。兼容 100W PPS 协议，搭载澎湃 P3 快充芯片 + 澎湃 G2 电池管理芯片。

小米 17 Max 搭载徕卡光学三摄，首款徕卡 2 亿像素主摄，采用超高透金字塔镀膜，采用 1/1.4″大底传感器，支持 2 亿模式多帧融合计算。

小米 17 Max 搭载大底潜望长焦，采用 1/2″大底传感器，3 倍黄金人像焦段，6 倍光学级无损变焦，还擅长 15cm 微距特写。

小米 17 Max 还支持高清 Live 实况，默认超清 4K 直出。

小米 17 Max 搭载第五代骁龙 8 至尊平台，采用立体环形冷泵散热系统，针对大屏调教，支持极高画质《原神》畅玩，5.7 小时持续满帧，还有立体双扬声器、超声波指纹、小米星辰通信。

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