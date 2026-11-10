暴雪《魔兽世界：无限》游戏爆火后，玩家社区因“难度”引发激烈对立

IT之家 11 月 10 日消息，在《魔兽世界：无限》（World of Warcraft: Forever）开服同时在线人数创下国服历史最高纪录，并在全球平台上创下两项历史纪录后，科技媒体 Windows Central 昨日（11 月 9 日）发布博文，报道称该游戏意外引发玩家社区内部激烈对立。

报道称双方主要聚焦在游戏难度方面，部分习惯正式服“高效率、快节奏”的玩家，希望暴雪进一步降低升级、任务和副本的难度；而怀旧派玩家则强烈反对，认为过度便利会摧毁这款复古版最核心的探索、社交与成长乐趣。

在升级速度与便利功能上，部分正式服玩家抱怨《魔兽世界：无限》节奏太慢、要求太多耐心，甚至希望借助插件或更多便利设计缩短流程；怀旧服玩家则将其讽刺为“正式服安迪”（Retail Andys），呼吁暴雪不要为了迎合少数人而破坏原汁原味的体验。

IT之家注：Retail Andys 是《魔兽世界》玩家社群里的一个带嘲讽意味的梗，大致可译为“正式服仔”“正式服玩家”或“便利党”，这里是指那些习惯正式服“高效率、快节奏”玩法的玩家。

它由两部分组成：Retail 指暴雪持续更新的现行正式服，与怀旧服、经典服相对；Andy 则源自英文网络迷因，把某人简化成“只会 / 只关心某一件事的人”，常带刻板印象和调侃色彩。

暴雪已作出初步回应，将地下城怪物经验值提高 50%，但部分玩家仍要求继续增加经验获取。批评者担心，若继续迎合“更快、更简单”的诉求，《魔兽世界：无限》可能重蹈正式服覆辙：过度简化、奖励贬值，最终失去挑战性和长期吸引力。