第五代骁龙 8 + 165Hz 高刷，一加 Ace 6T 手机国补 2059 元 +6 期免息

一加 Ace 6T 手机 2025 年 12 月 3 日正式发布，首发搭载高通骁龙 8 Gen 5 处理器，售价 2399 元起。

12GB + 256GB 首销价 2399 元

16GB + 256GB 首销价 2699 元

12GB + 512GB 首销价 2899 元

16GB + 512GB 首销价 3199 元

16GB + 1TB 首销价 3699 元

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一加 Ace 6T 拥有掠影绿、电光紫和闪速黑三色可选，配备“金属魔方”后摄模组，设计语言看齐一加 15 旗舰机型，机身正面则采用大直屏、超窄边框设计。

一加 Ace 6T 手机的左侧还拥有一枚全新升级的“快捷键”，按压即可实现一键闪记、振动模式、勿扰模式、相机、手电筒、录音、截屏、翻译等操作，相比以往的三段式开关玩法更加多样，掠影绿和闪速黑版本采用丝绸玻璃工艺，号称“手感细腻，告别指纹”。

一加 Ace 6T 全球首发搭载高通骁龙 8 Gen 5 处理器，跑分超越骁龙 8 至尊版，并将新一代“风驰游戏内核”写入芯片底层；配备 6.83 英寸 165Hz 高刷屏幕，标配 3D 超声波指纹；全球首发 8300mAh 冰川电池，兼具 100W 超级闪充。

IT之家注：骁龙 8 Gen 5 采用 3nm 工艺制造，并配备了高通第三代 Oryon CPU，包括 2 个主频为 3.8 GHz 的 prime 核心和 6 个 3.32GHz 的性能核心。

一加 Ace 6T 还配有 LPDDR5X Ultra 内存 + UFS 4.1 存储，行业首发《和平精英》原生 165Hz 高刷新帧率模式。

一加 Ace 6T 手机配备 3D 超声波指纹，支持湿手油手解锁，夜间解锁不刺眼。新机配备 IP66/68/69/69K 满级防尘防水，超线性立体双扬声器，全新升级陀螺仪。此外，这款新机还配备 360° 环绕式高性能天线系统、公里级无网通信、校园信号地图、电竞网络芯片 G2 等。

影像方面，一加 Ace 6T 配有 5000 万像素 1/1.56 英寸索尼 IMX906 传感器主摄，支持 OIS 光学防抖。

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