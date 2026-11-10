世嘉通报约 220 万新闻订阅邮箱泄露，提醒用户谨防钓鱼邮件

IT之家 11 月 10 日消息，世嘉（SEGA）昨日（11 月 9 日）发布公告，披露称受第三方新闻邮件分发服务商 ARARA 数据泄露影响，导致约 220 万个订阅世嘉相关新闻邮件的电子邮箱地址外泄。

此次事件涉及世嘉及世嘉 Fave 的 11 份新闻邮件服务，另有约 9.23 万条记录包含尚未确认的额外信息。

IT之家援引博文公告，世嘉表示，泄露数据不包括用户姓名、出生日期、性别、住址、电话号码、信用卡信息或账户密码；通过“SEGA 账户”注册的邮箱由另一套分发系统管理，未受此次事件影响。公司称，目前尚无证据表明泄露数据已被滥用，正与 ARARA 继续调查具体泄露范围。

ARARA 于 11 月 2 日披露，其邮件分发服务遭大规模入侵，波及近 380 家企业客户，泄露邮箱总数达 7700 万个。该公司称，网络服务器漏洞及系统环境问题可能是原因，但入侵方式和具体时间仍在调查。ARARA 此前曾在 10 月 29 日向世嘉表示未发生数据泄露，随后在 11 月 3 日才确认事件范围，并于 11 月 5 日至 8 日向世嘉提供完整细节。

报道指出攻击者曾利用对 ARARA 服务的访问权限，在 10 月下旬发送超过 700 万封冒充信用卡公司的邮件，存在钓鱼诈骗风险。除世嘉外，MOS Burger、松竹多厅影院、TKC 和 IIJmio 等企业也被列为同一事件的受影响方。

世嘉 Fave 的街机游戏网络服务上周另遭未经授权访问，ALL.Net、Aime、在线游戏及新 SEGA ID 注册等服务仍处于暂停状态。世嘉强调，两起安全事件互不相关；初步调查显示街机系统事件未造成客户或合作伙伴数据外泄，支付信息也因单独存储而未受影响。

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