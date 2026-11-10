Windows Server 开发新思路：微软推出 TAP 计划，邀请真实客户“共同排雷”

IT之家 11 月 10 日消息，科技媒体 NeoWin 昨日（11 月 9 日）发布博文，报道称微软探索 Windows Server 新开发思路，推出技术采纳计划（Technology Adoption Program，简称 TAP），邀请企业客户直接参与系统改进。

IT之家援引博文介绍，Windows Server 系统版本更迭目前主要依赖 Windows Server Insider 项目，通常情况下，在微软发布预览版或者正式更新之后，企业用户才在自家环境中评估兼容性、性能和运维影响，更偏向公开预览。企业仍可能在实际部署、升级或运行关键业务负载时，才发现新版本与自身硬件、应用和管理流程相关的问题。

而 TAP 计划大幅前移反馈环节，微软描述 TAP 为“结构化合作伙伴关系”，更强调“深度共创”，客户可在实验室或测试环境中试用尚未正式发布的功能，并将使用体验、兼容性问题及改进建议直接反馈给微软技术团队。

微软表示，不同组织部署和使用 Windows Server 的方式差异很大，因此在升级、工作负载兼容性和特定功能验证等方面，需要直接听取真实客户的意见。

在计划规模方面，申请 TAP 计划的企业需要具备足够的技术资源，能够在非生产环境中开展测试并持续提供反馈；微软也会根据申请者的技术环境、兴趣方向和测试能力进行匹配筛选。