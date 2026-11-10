台积电 2026 年 10 月营收 5868.9 亿新台币，同比增长 59.7%

IT之家 11 月 10 日消息，台积电今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）10 月报告：

AI 解读

台积电 2026 年 10 月单月及累计营收增速均显著高于市场此前对其月度节奏的预期，且延续了 Q4 法说会指引的强劲动能，整体表现超出机构预期。

公司主营与本次财报亮点

台湾积体电路制造股份有限公司（台积电）为全球最大晶圆代工厂，主营先进制程（含 3nm、2nm）及特殊工艺晶圆代工，深度受益于 AI 芯片、HPC 及高端智能手机需求。

2026 年 10 月月报： 单月合并营收 5868.9 亿新台币（现汇率约合 1194.32 亿元人民币），同比增长 59.7%，环比增长 14.7%，在高基数下仍实现近六成同比增长，反映 AI 相关订单持续放量。

2026 年 1 至 10 月累计：累计合并营收 4.49 万亿新台币（现汇率约合 9128.23 亿元人民币），同比增长 43.3%，延续前三季度以来的高成长态势。

前瞻展望与投资价值

台积电在 10 月 15 日法说会上给出 Q4 营收指引 523 亿～543 亿美元、全年美元营收增速上调至约 44%，并维持 600 亿～640 亿美元资本开支。10 月营收的强劲表现初步验证了 Q4 指引的可信度，AI 智能体 CPU、HPC 需求仍超过供应能力，先进制程产能稼动率与定价权保持高位。机构（高盛）将 12 个月目标价上调至 3,300 元新台币，对应当前股价仍有可观上行空间，核心看点在于 2nm 量产爬坡、亚利桑那二厂提前至 2027 年 Q3 量产，以及全球近 25 项在建扩产项目带来的中长期成长能见度。