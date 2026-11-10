KTC“H27T22S-3Pro”27 英寸显示器国补直降：2K 220Hz 超频、双 2W 扬声器，617 元

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KTC 旗下“H27T22S-3Pro”27 英寸显示器 2025 年 10 月开售，这款显示器主打 2K 220Hz 超频 + 双 2W 扬声器，定价 749 元。

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据介绍，这款显示器搭载一块 2560x1440 分辨率 220Hz 超频（原生 200Hz）Fast IPS 面板，亮度 400 尼特，响应速度 1ms，覆盖 99% sRGB、94% DCI-P3 色域。

该机支架支持升降 / 旋转，显示器本体支持 VESA 100x100mm 壁挂，提供双 2W 扬声器，提供 2 个 DP1.4、2 个 HDMI 2.0、1 个 3.5mm 音频接口。

IT之家附产品参数如下：

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