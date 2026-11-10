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传 Rapidus 在 SRAM 方面遭遇问题，2027 财年内量产目标面临挑战

2026/11/10 14:09:28 来源：IT之家 作者：溯波（实习） 责编：溯波
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IT之家 11 月 10 日消息，彭博社北京时间今日中午报道称，日本先进半导体企业 Rapidus 未能及时在 SRAM 方面达成里程碑，其在 2027 财年内量产 2nm 的目标面临挑战。

SRAM 即静态随机存取存储器，是所有先进芯片的关键组成之一。对于 AI 芯片来说，一个大规模的 SRAM 缓存可显著提升任务处理速度。

报道宣称，Rapidus 尚未生产出可用的 SRAM。而根据此前规划的量产路线图，这本应该在 2026 年夏天就实现。当前的进度意味着数月的延误。Rapidus 的工程师面临着加快进度的巨大压力。

Rapidus 回应称，该企业将继续全力以赴，争取在 2027 财年下半年开始量产。其会长东哲郎上月表示，2nm 的量产正按计划推进。

参考

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关键词：RapidusSRAM先进制程

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