5G 推进组：高通联合中兴通讯完多项 5G-A 先进技术互操作测试

IT之家 11 月 10 日消息，据“5G 推进组”微信公众号，近日，在 IMT-2020（5G）推进组的组织下，高通技术公司携手中兴通讯完成多项 5G-A 芯片与系统互操作测试，涵盖了 HPUE（高功率终端）、F/A SUL（补充上行链路）、基于层 1 的快速波形切换以及端侧 AI / ML 等多项关键技术的验证。

据官方披露，HPUE FDD 频段测试采用基于高通 ® X105 5G 调制解调器及射频系统的移动测试终端，在 n1（2.1GHz）和 n28（700MHz）频段按照 PC2（26dBm）功率等级完成相关测试。PC2 功率等级通过提升终端最大发射功率，在中、近点可结合 UL MIMO 进一步提升用户速率，在小区边缘则可扩大 FDD 频段的上行覆盖范围。值得关注的是，单 PA 的 FDD HPUE 技术是提升 NR NTN 上行链路覆盖能力的重要技术手段之一。

HPUE TDD 频段测试也采用基于高通 X105 5G 调制解调器及射频系统的移动测试终端，在 n41（2.6GHz）和 n78（3.5GHz）频段按照 PC1.5（29dBm）功率等级完成相关测试。发射功率的提升，有效改善了 TDD 中高频段的小区边缘上行体验；本次 n41 和 n78 双频段 PC1.5 验证的完成，为运营商在 TDD 频段提升上行覆盖提供了更多的终端功率等级选择。

TDD SUL 带来了继 FDD SUL 之后又一项关键上行链路增强技术。本次测试中，基于高通 X105 的移动测试终端完成了 A 频段（n95，2010-2025MHz）和 F 频段（n98，1880-1920MHz）的 SUL 测试。该技术可利用低频段频谱资源补充 5G 上行传输，使终端在连接主载波的同时，通过补充上行载波发送数据，从而提升上行传输的速率与稳定性。这为运营商灵活利用逐步释放的存量频谱资源、提升 5G-A 上行能力提供了新的技术路径。此外，该技术有助于缓解上行资源受限问题，为视频上传、直播等上行高带宽业务提供更稳定的连接支持。

基于层 1 的快速波形切换，在 3GPP Release 18 标准中得到了进一步支持，使网络可根据信道条件，在 DFT-s-OFDM 与 CP-OFDM 之间进行快速切换。例如，在高铁等高速移动场景中，通过 DCI 指示实现快速波形切换，有利于提升上行链路性能；在网络覆盖受限场景中，可快速切换到低峰均比（PAPR）的 DFT-s-OFDM 波形，提升发射功率效率和上行覆盖；在连接条件较好的场景中，可切换到 CP-OFDM 波形，从而提高上行速率。

在端侧 AI / ML 辅助波束管理测试中，测试终端利用少量下行宽波束的参考信号测量信息，即可预测大量未实际测量窄波束的参考信号接收功率（RSRP），显著降低参考信号传输开销和终端测量负担，并面向未来 6G 系统的演进提供技术基础。

本次测试中，高通技术公司的移动测试终端在 n258（25.5 GHz）频段的中兴通讯基站小区内，完成了基于 12 个预测输入宽波束和 24 个预测输出窄波束的端侧 AI / ML 波束预测相关测试。结果显示，在保障下行数据传输性能的前提下，窄波束测量相关的参考信号开销及终端侧测量负荷显著降低。这有效提升了波束管理的端到端效率，充分验证了端侧 AI / ML 赋能智能化、绿色化 5G-A/6G 无线通信的应用潜力。

IT之家注：IMT-2020 (5G) 推进组于 2013 年 2 月由我国工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部联合推动成立，组织架构基于原 IMT-Advanced 推进组，是聚合移动通信领域产学研用力量、推动第五代移动通信技术研究、开展国际交流与合作的基础工作平台。