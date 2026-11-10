《使命召唤》玩家在飞机上连麦语音开黑被误当“恐怖分子”，导致航班紧急疏散

IT之家 11 月 10 日消息，据外媒 CBS News 报道，美国加利福尼亚州安大略国际机场（Ontario International Airport）近日发生一起乌龙事件。一名边疆航空（Frontier Airlines）乘客在飞机上与朋友连麦语音开黑《使命召唤》（Call of Duty），期间谈及游戏中的炸弹和爆炸内容，却被其他乘客误认为是在发出炸弹威胁，最终引发机场安全应急响应，整架飞机被要求紧急疏散。

IT之家参考报道获悉，相应乌龙事件发生于当地时间周日晚间 10 点左右，当时相应航班上一名乘客听到机舱内有人提及“炸弹”（Bomb）和“爆炸”（Explosion）等字眼，担心可能涉及安全威胁，于是向机组人员报告。

机场接获消息后，立即要求机上所有乘客撤离，并将疏散范围扩大至 2 号航站楼东侧区域。警方随后介入调查，并拘留了一名涉事乘客。

面对警方询问，该乘客解释称，自己当时正通过 FaceTime 与朋友通话，同时游玩《使命召唤》在线游戏，两人提到的“炸弹”和“爆炸”均与游戏内容有关，并非针对现实世界发出的威胁。

随后，安检人员对飞机及客舱展开全面检查，并未发现炸弹、爆炸物或武器。警方最终确认事件源于误会，不涉及犯罪行为，因此释放了该名乘客，也没有对其提出刑事指控。

在确认现场安全后，机场允许所有乘客重新登机，包括此前被警方拘留的当事人也继续搭乘原定航班，飞机最终顺利起飞，整起事件可谓相当乌龙。