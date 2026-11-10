DC 宇宙换帅：前漫威制片人拉奇姆将于 12 月接管 DC 影业

IT之家 11 月 10 日消息，在派拉蒙与华纳兄弟合并不到两个月后，DC 影业迎来重大人事变动，重启后的 DC 宇宙（DCU）联合首席执行官詹姆斯 · 古恩（James Gunn）与彼得 · 萨弗兰（Peter Safran）宣布卸任。

DC 宇宙（DCU）属于 DC Studios，而 DC Studios 现在隶属于 Skydance（原派拉蒙天空之舞）。由于派拉蒙在 2026 年 10 月完成了对华纳兄弟探索（Warner Bros. Discovery）的收购，DC 宇宙的电影、剧集、动画等影视版权和制作权也随之归入 Skydance 体系。

IT之家查询公开资料，詹姆斯 · 古恩是美国导演、编剧、制片人和漫画改编影视领域最具影响力的创作者之一。他最广为人知的身份，是将漫威的《银河护卫队》打造成兼具幽默、情感与复古流行文化的超级英雄系列。

古恩于 2014 年执导的《银河护卫队》大获成功，把星爵、火箭浣熊、格鲁特、卡魔拉和德拉克斯等一群漫画中相对冷门的角色，塑造成全球观众喜爱的“宇宙混混团队”，并让复古金曲成为叙事的重要部分。

古恩于 2022 年与制片人彼得 · 萨弗兰被任命为 DC 影业联合首席执行官，负责重启 DC 宇宙（DCU）。他们的目标是为超人、蝙蝠侠、神奇女侠等经典角色建立更统一、连贯的电影与剧集世界观。在其主导下，DC 推出了《和平使者》《生物突击队》《绿灯侠》《泥面人》等项目，并试图让电影、电视和动画共享同一创作愿景。

在最新发布的联合声明中，古恩与萨弗兰回顾四年来推动 DC“统一创意愿景”的工作。他们表示，曾帮助超人重回 DC 核心，并通过《和平使者》《怪物突击队》《绿灯侠》和《泥脸》等影视作品拓展了 DC 的叙事边界。两人称，未来将回归自己最初热爱的创作，包括继续参与 2028 年电影《超人：明日之子》，该片目前正于处后期制作阶段。

接替二人担任 DC 影业负责人的是制片人杰里米 · 拉奇姆（Jeremy Latcham）。他曾是漫威影业总裁凯文 · 费奇的重要合作者，参与过《钢铁侠》《复仇者联盟 2：奥创纪元》《银河护卫队》及《蜘蛛侠：英雄归来》等作品，后创立制片公司并制作了《龙与地下城：盗亦有道》等影片。

与古恩和萨弗兰此前直接向华纳兄弟探索公司首席执行官大卫 · 扎斯拉夫汇报不同，拉奇姆将向天空之舞电影集团联合主席达娜 · 戈德堡与乔什 · 格林斯坦汇报。管理层表示，未来 DC 作品将更加重视粉丝视角，并承诺在电影、电视、动画等多个领域推进 DC 角色开发。