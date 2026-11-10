火灾、抗议、污染，苹果印度供应链麻烦不断

IT之家 11 月 10 日消息，据路透社报道，印度南部一家为苹果 iPhone 生产零部件的塔塔电子（Tata Electronics）工厂发生安全事故，造成 3 名外包工人窒息身亡。目前，相关企业和印度泰米尔纳德邦政府已对此事展开调查。

事故发生在泰米尔纳德邦霍苏尔（Hosur）。这是苹果印度供应链近期发生的又一起事故。印度是苹果推动制造业务从中国向其他国家转移的核心布局之一。自 2017 年以来，苹果不断扩大 iPhone 在印度的生产规模，富士康和塔塔集团是其在当地的两大主要代工厂商。

IT之家注意到，近年来，苹果印度供应商工厂接连出现安全、劳工和数据管理等问题。以下是相关事件回顾：

2026 年 6 月至 7 月：一个勒索软件团伙在暗网上公开了超过 20 万份从塔塔电子霍苏尔 iPhone 组装厂窃取的文件，其中包括敏感的供应商信息，以及苹果当时尚未发布的 iPhone 18 Pro 照片。

据知情人士向路透社透露，事件发生后，塔塔电子收紧了内部敏感系统的访问权限，并聘请一家全球咨询机构开展数字取证审计。

2026 年 6 月：泰米尔纳德邦污染控制委员会警告称，如果塔塔电子霍苏尔 iPhone 零部件工厂无法解决相关问题，工厂可能被勒令停产。此前，附近农田的水井被指遭到工厂废水污染。

塔塔电子表示，独立检测结果显示，其排放符合相关监管标准。随后，该公司又称，污染控制委员会已确认其解决了所有相关疑问，并决定不再采取进一步行动。

2025 年 1 月：印度国家人权委员会指出，劳动部门官员未能充分调查富士康 iPhone 工厂涉嫌存在的就业歧视问题。路透社获取的相关文件显示，该委员会对调查工作提出了批评。不过，后续调查最终认定富士康不存在违规行为。

2024 年 11 月：路透社此前的一项调查发现，富士康在印度南部的工厂系统性排斥已婚女性应聘组装岗位。事件曝光后，据知情人士透露，富士康要求印度招聘代理机构从招聘广告中删除年龄、性别和婚姻状况等限制条件。

2024 年 9 月：塔塔电子霍苏尔工厂发生火灾，起火区域用于存放化学品，导致 iPhone 零部件生产中断数日。

2023 年 9 月：苹果供应商和硕（Pegatron）位于印度南部泰米尔纳德邦首府金奈（Chennai）的工厂发生火灾，随后暂时停止 iPhone 组装生产。

2023 年 2 月：iPhone 充电器制造商富士康精密电子（Foxlink）位于印度安得拉邦奇图尔（Chittoor）的组装工厂发生严重火灾，部分厂房因此坍塌，生产活动被迫暂停。

2021 年 12 月：富士康位于金奈附近的一家工厂发生约 250 名员工食物中毒事件，引发员工抗议，工厂停产超过三周。随后，苹果调查发现，该工厂的相关设施未达到规定标准。

2020 年 12 月：苹果供应商纬创（Wistron）位于印度卡纳塔克邦纳萨普拉（Narsapura）的工厂发生员工抗议事件。由于工资拖欠，部分员工在抗议过程中破坏工厂设施，迫使这家中国台湾代工企业关闭工厂长达三个月。2023 年，纬创将其印度业务出售给塔塔集团。