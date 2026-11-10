消息称现款宝马 X5 本月内停产，全新换代车型 12 月投产

IT之家 11 月 10 日消息，据汽车之家今天报道，现款宝马 X5（G18）将在 11 月停产，而全新一代宝马 X5（G78）则计划 12 月投产，预计明年正式上市。作为参考，现款宝马 X5 共有 4 款在售车型，售价区间 59.80-74.80 万元。

全新一代宝马 X5 已于此前在工信部进行申报，外观融入 BMW 新世代设计理念，视觉辨识度颇高。该车配备创新动态数字 LED 灯组并首次将日间行车灯与近光灯融合于同一设计单元。值得一提的是，新车提供“双斜线”与“双 X”两种灯光图形供用户自由切换。

同时，该车将提供 8 种车色，包含个性化定制丹泉石蓝，以及中国专属开普敦铜与磨砂尤加利绿车漆。该车长宽高分别为 5141/2000/1750（1735）mm，轴距为 3165mm。同时，车辆提供 21 英寸、22 英寸、23 英寸轮圈可供选择。

动力方面，车辆提供型号为 B48B20N 的 2.0T 发动机和型号为 B58B30L 的 3.0T 发动机，分别命名为 30L 和 40L 车型，最大功率分别为 211kW 和 327kW。

据IT之家此前报道，全新 X5 将基于新一代软件平台对整车底层逻辑进行重构。其全场景智能驾驶辅助系统由宝马与 Momenta 联合开发，旨在为用户提供更加自然、直观的人车交互体验。

新车将同步推出燃油版与纯电动版两种动力形式，计划 2027 年正式上市销售。