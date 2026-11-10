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天猫双 11 运动 / 服饰疯狂日：伯希和 / 斐乐 / 安踏 / HOKA 等单品至高补贴 200 元

2026/11/10 15:41:21 来源：IT之家 作者：杰克 责编：杰克
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天猫双 11 狂欢进行中，11 月 10 日 ~11 日天猫运动疯狂日，单品至高补贴 200 元（淘礼金红包），叠加优惠券 / 红包狂促 + 消费券 / 加补券凑单到手价更低，本次活动更多品牌参与，包含骆驼、斐乐、斯凯奇、HOKA、New Balance、哥伦比亚、迈乐、添柏岚、探路者、安踏、乔丹、特步、361° 等等，此外还有服饰疯狂日、母婴疯狂日等活动进行中，服饰全品类年度大促，错过等一年。

活动会场活动入口活动品类
运动疯狂日点此前往户外 / 运动服装、运动鞋、户外装备等
服饰疯狂日点此前往男女服装、鞋靴、内衣、箱包、手表眼镜等
母婴疯狂日点此前往童装、童鞋等

▼ 部分活动商品（需按以下步骤操作）：

1、App 进入商品页点击右上角悬浮窗进入直播间加购；

或，淘宝 App 点击右上角三个点 → 点击右下角淘金币 → 我的足迹找到商品，可用更大额度淘金币抵扣；

2、* 88VIP 加入购物车后点击下方凑单可用满 200-25/480-60/1500-220 元专享消费券，到手价更低。（非 88VIP 前往领券中心也可领取不定额消费券以及品类加补券）

天猫 HOKA 冬季挑战者 8 防水徒步登山鞋 CHALLENGER 8 GTX 直播间加购再凑单 554 元券后 683.06 元领 245 元券天猫【极寒 Pro】伯希和户外 800 蓬泡芙羽绒服 鹅绒保暖外套直播间加购再凑单 609 元券后 819.18 元领 190 元券天猫【逐风】探路者三合一冲锋衣 防风防泼水 户外登山保暖外套直播间加购再凑单 319 元券后 409.18 元领 50 元券天猫伯希和山野三合一冲锋衣 经典系列进阶防护直播间加购再凑单 332 元券后 441.98 元领 131 元券天猫【杨幂同款】斐乐舒芙蕾羽绒服│FILA 运动羽绒服男女 2026 冬季外套直接加购凑单 567 元到手 683.1 元直达链接天猫 361° 运动鞋 秋冬皮面防水休闲跑鞋 淘金币频道凑单 57 元到手 72.98 元直达链接天猫三防外壳 + 抗静电内胆，骆驼 3514 经典 3.0 系列三合一冲锋衣直播间加购再凑单 293 元券后 359.98 元领 129 元券天猫特步运动长裤 宽松加绒保暖裤淘金币频道凑单 35 元到手 48.38 元直达链接天猫【元气】波司登 2026 新款羽绒服 女士短款连帽保暖外套直播间加购再凑单 462 元到手 696.18 元直达链接天猫张婧仪同款 哥伦比亚户外可拆卸抓绒内胆三合一防水冲锋衣淘金币频道凑单 645 元券后 955 元领 160 元券天猫【杨幂同款】斐乐舒芙蕾羽绒服│FILA 运动羽绒服淘金币频道凑单 567 元到手 683.1 元直达链接天猫【凯里 · 欧文同款】安踏狂潮 5PRO 丨氮科技篮球鞋 专业实战运动鞋淘金币频道凑单 271 元到手 376.38 元直达链接天猫李宁追风 pro | 碳板跑步鞋 专业竞速训练减震透气跑步鞋淘金币频道凑单 234 元券后 277.98 元领 178 元券天猫 New Balance 复古元祖灰 透气运动老爹鞋 CM878MC1 淘金币频道凑单 209 元到手 294.38 元直达链接天猫斐乐面包鞋丨 FILA FUSION 复古老爹鞋淘金币频道凑单 235 元到手 275.4 元直达链接

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