天猫双 11 运动 / 服饰疯狂日：伯希和 / 斐乐 / 安踏 / HOKA 等单品至高补贴 200 元

天猫双 11 狂欢进行中，11 月 10 日 ~11 日天猫运动疯狂日，单品至高补贴 200 元（淘礼金红包），叠加优惠券 / 红包狂促 + 消费券 / 加补券凑单到手价更低，本次活动更多品牌参与，包含骆驼、斐乐、斯凯奇、HOKA、New Balance、哥伦比亚、迈乐、添柏岚、探路者、安踏、乔丹、特步、361° 等等，此外还有服饰疯狂日、母婴疯狂日等活动进行中，服饰全品类年度大促，错过等一年。

活动会场 活动入口 活动品类 运动疯狂日 点此前往 户外 / 运动服装、运动鞋、户外装备等 服饰疯狂日 点此前往 男女服装、鞋靴、内衣、箱包、手表眼镜等 母婴疯狂日 点此前往 童装、童鞋等

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