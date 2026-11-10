中汽测评公布尚界 Z7 MAX+ 车型 C-NCAP 成绩：综合得分率 93.4%

IT之家 11 月 10 日消息，今天（10 日）下午，中汽测评（中汽中心汽车测评管理中心）公众号公布了尚界 Z7 的 C-NCAP 成绩。此次测试的车型为 Z7 MAX+，综合得分率为 93.4%。其中，乘员保护得分率 97.21%，VRU 保护 83.18%，主动安全为 95.94%。

IT之家从图表中获悉，乘员保护方面，尚界 Z7 获得 97.21% 的得分率。实车碰撞取得 85.519 分（满分 88 分），远端保护取得 8 分（满分 8 分），鞭打试验取得 6.323 分（满分 7 分）。

弱势道路使用者保护方面，尚界 Z7 获得 83.18% 的得分率。其中，对车外行人的头部保护效果得分 5.796 分（满分 10 分），腿部保护则取得 5 分（满分 5 分）；针对行人的自动紧急制动（AEB VRU_Ped）和针对二轮车的自动紧急制动（AEB VRU_TW）均取得 12 分满分。

主动安全方面，尚界 Z7 获得 95.94% 的得分率，是相较已测评车型平均成绩领先幅度最大的类别。其中，车辆对车辆自动紧急制动（AEB C2C）取得 9.750 分（满分 10 分），灯光性能取得 9.050 分（满分 10 分）。