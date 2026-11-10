猛士 M817 Ultimate 座舱公布：全新汉白赭 / 帕因棕配色

IT之家 11 月 10 日消息，@猛士汽车 今天公布了猛士 M817 Ultimate 车型的座舱设计。预告图显示，该车运用了全新的汉白赭、帕因棕配色，采用“宝石凝光”和“山河入怀”的设计，强调豪华感。

新车保留现有车型的座舱布局，并在踏板、靠背等处嵌入 Ultimate 标识，配备丹拿音响。

猛士 M817 Ultimate 车型最早在今年 5 月亮相，官方曾宣布，该车将冠以“大师版”之名。猛士 M817 Ultimate 大师版搭载同级唯一超 1000 匹马力、最大扭矩 1281N·m 的动力系统，还有同级唯一赛级氮气减震。

猛士 M817 Ultimate 大师版还配备同级唯一华为乾崑智驾，包括新一代双光路图像级激光雷达、首搭乾崑智驾 NCA 越野版。

目前官方暂未披露新车更多信息，IT之家将持续关注。

作为参考，全新猛士 M817 于 6 月 27 日上市，共 5 款车型，售价区间 29.99-39.99 万元。该车搭载乾崑智驾 ADS 5 驾驶辅助系统、插混动力，最大综合续航可达 1450km。

Mate 1.5T PHEV：29.99 万元

Mate+ 1.5T PHEV：32.99 万元

Max 2.0T PHEV：34.99 万元

Max+ 2.0T PHEV：36.99 万元

Ultra 2.0T PHEV：39.99 万元

相关阅读：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。