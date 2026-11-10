360、阿里云等首批 18 家网络产品安全漏洞收集平台签署自律公约

IT之家 11 月 10 日消息，据中国信通院“网络安全威胁和漏洞信息共享平台”公众号，2026 年 11 月 10 日，工业和信息化部网络安全威胁和漏洞信息共享平台（NVDB）与补天漏洞响应平台、漏洞盒子等漏洞收集平台在 2026 年网络和数据安全产业论坛共同发布并签署《网络产品安全漏洞收集平台自律公约》（以下简称《公约》）。

据悉，漏洞收集平台连接漏洞研究者、网络产品提供者等，是发现风险、传递信息、协同处置的重要纽带。为建设规范有序、充满活力的网络产品安全漏洞收集和发布渠道，NVDB 组织漏洞收集平台研究制定《公约》。《公约》共 4 章 18 条，对依法依规开展平台备案、能力建设、用户管理、活动开展，以及漏洞收集、评估、处置、发布全过程管理等进行约定。

根据介绍，本次《公约》签署是漏洞收集平台加强自律和协同治理的重要行动，为规范平台运营，加强交流协作，共建良好生态，促进全产业链漏洞治理能力提升奠定坚实基础。

IT之家附首批签署漏洞收集平台名单（按平台备案时间排序）：