360、阿里云等首批 18 家网络产品安全漏洞收集平台签署自律公约

IT之家 11 月 10 日消息，据中国信通院“网络安全威胁和漏洞信息共享平台”公众号，2026 年 11 月 10 日，工业和信息化部网络安全威胁和漏洞信息共享平台（NVDB）与补天漏洞响应平台、漏洞盒子等漏洞收集平台在 2026 年网络和数据安全产业论坛共同发布并签署《网络产品安全漏洞收集平台自律公约》（以下简称《公约》）。
据悉，漏洞收集平台连接漏洞研究者、网络产品提供者等，是发现风险、传递信息、协同处置的重要纽带。为建设规范有序、充满活力的网络产品安全漏洞收集和发布渠道，NVDB 组织漏洞收集平台研究制定《公约》。《公约》共 4 章 18 条，对依法依规开展平台备案、能力建设、用户管理、活动开展，以及漏洞收集、评估、处置、发布全过程管理等进行约定。
根据介绍，本次《公约》签署是漏洞收集平台加强自律和协同治理的重要行动，为规范平台运营，加强交流协作，共建良好生态，促进全产业链漏洞治理能力提升奠定坚实基础。
IT之家附首批签署漏洞收集平台名单（按平台备案时间排序）：
序号
漏洞收集平台名称
1
工业和信息化部网络安全威胁和漏洞信息共享平台
2
补天漏洞响应平台
3
漏洞盒子
4
360 漏洞云平台
5
X 漏洞奖励计划
6
深信服智安全-风险监测平台-漏洞情报
7
奇安信威胁情报中心 / 漏洞情报
8
雷神众测平台
9
阿里云漏洞库
10
xray 扫描 PoC
11
启明星辰-安全通告
12
M-SEC 漏洞社区
13
绿盟科技 NSFOCUS 安全漏洞系统
14
灵猴安全众测平台
15
DayDayPoc
16
开放原子开源基金会开源漏洞共享平台
17
阿里云安全先知众测平台
18
长亭漏洞情报库