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360、阿里云等首批 18 家网络产品安全漏洞收集平台签署自律公约

2026/11/10 17:07:37 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
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IT之家 11 月 10 日消息，据中国信通院“网络安全威胁和漏洞信息共享平台”公众号，2026 年 11 月 10 日，工业和信息化部网络安全威胁和漏洞信息共享平台（NVDB）与补天漏洞响应平台、漏洞盒子等漏洞收集平台在 2026 年网络和数据安全产业论坛共同发布并签署《网络产品安全漏洞收集平台自律公约》（以下简称《公约》）。

据悉，漏洞收集平台连接漏洞研究者、网络产品提供者等，是发现风险、传递信息、协同处置的重要纽带。为建设规范有序、充满活力的网络产品安全漏洞收集和发布渠道，NVDB 组织漏洞收集平台研究制定《公约》。《公约》共 4 章 18 条，对依法依规开展平台备案、能力建设、用户管理、活动开展，以及漏洞收集、评估、处置、发布全过程管理等进行约定。

根据介绍，本次《公约》签署是漏洞收集平台加强自律和协同治理的重要行动，为规范平台运营，加强交流协作，共建良好生态，促进全产业链漏洞治理能力提升奠定坚实基础。

IT之家附首批签署漏洞收集平台名单（按平台备案时间排序）：

序号

漏洞收集平台名称

1

工业和信息化部网络安全威胁和漏洞信息共享平台

2

补天漏洞响应平台

3

漏洞盒子

4

360 漏洞云平台

5

X 漏洞奖励计划

6

深信服智安全-风险监测平台-漏洞情报

7

奇安信威胁情报中心 / 漏洞情报

8

雷神众测平台

9

阿里云漏洞库

10

xray 扫描 PoC

11

启明星辰-安全通告

12

M-SEC 漏洞社区

13

绿盟科技 NSFOCUS 安全漏洞系统

14

灵猴安全众测平台

15

DayDayPoc

16

开放原子开源基金会开源漏洞共享平台

17

阿里云安全先知众测平台

18

长亭漏洞情报库

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