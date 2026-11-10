禾赛科技 2026 财年第三季度归母净利润 8079 万元，同比增长 13.7%

IT之家 11 月 10 日消息，禾赛科技今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

AI 解读

本次禾赛科技 2026 年第三财季营收略高于市场一致预期，业绩表现超出机构预期。

公司与核心业绩概览

禾赛科技是全球领先的激光雷达厂商，面向自动驾驶、机器人、空间智能领域提供感知硬件与数据引擎解决方案，本次发布 2026 年第三财季未经审计业绩：季度营收达 10.7 亿元，同比增长 34.3%；GAAP 净利润达 8079 万元，已连续六个季度实现 GAAP 盈利，剔除一次性收益后净利润同比增长 13.7%；综合毛利率为 41%，保持稳定水平。

战略增长业务放量

公司战略增长业务（SGI）成为本季核心增长引擎：战略增长业务营收达 9051 万元，环比增长 101.4%。其中机器人动力模组单季交付量 23405 套，环比增长 96.8%，月产能提升至 1 万套，全身关节模组已进入量产环节；截至 2026 年 9 月底累计出货 35295 套，已搭载于 AI 机器人公司 Sharpa 的多款产品。

激光雷达业务保持市场领先

本季激光雷达交付量 729673 台，同比增长 65.3%；据盖世汽车研究院数据，2026 年 9 月禾赛在中国车载主激光雷达市场份额达 43%，持续保持行业第一。

据 Yole Group 报告，禾赛以 62% 的市场份额稳居 2025 年全球 Robotaxi 激光雷达市场第一。

超干线 ETX 激光雷达新获五家全球领先车企定点，在手订单超过 100 万台；9 月与京东达成全新战略合作，以 6D 全彩激光雷达赋能其无人物流车及机器人业务。

空间智能业务 Kosmo 商业化落地

禾赛三维世界数据引擎 Kosmo 正式发布，同步推出全球首款 8K 超高清 AI 空间相机 Kosmo One 与 AI 云平台 Kosmo World，自 2026 年 7 月首批样机出货以来已开始贡献收入；已与皮克斯旗下 RenderMan、银河通用机器人、原力灵机、阿里旗下高德达成合作，首批 1000 个试点覆盖商场、零售门店、餐厅、酒店及品牌门店。

未来展望

公司预计 2027 年机器人动力模组全年出货量将达六位数规模，激光雷达业务持续向更多车型与场景渗透，空间智能业务将持续拓展多元商业化场景，成长曲线进一步清晰。