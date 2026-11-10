打工人双重续命套餐：WPS 京东 PLUS 联合会员 188 元大补贴，年均低至 46.8 元

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作者： 一乖

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下单前 需先加入店铺会员，得 376 积分： 点此加入 。

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下单后可用 400 积分兑换 20 元 E 卡：点此兑换（ 每天限量 200 份，付款获得积分后可兑换，每日 0 点补货 ）。

如果下单后账户积分满 600 积分，可兑换 30 元 E 卡：点此兑换（总量有限，兑完即止）。

本次立减仅限 WPS 京东 PLUS 会员联名卡，其他联名会员不参与。

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