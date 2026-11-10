Take-Two CEO 泽尔尼克谈 AI：信任开发者创造力，打造爆款游戏仍是人类职责

IT之家 11 月 10 日消息，在今天举行的 2027 财年第二季度财报电话会议上，Take-Two CEO 施特劳斯 · 泽尔尼克回答了投资者的提问。

有投资者再次问起 AI，希望了解泽尔尼克是否认为 AI 能帮助 R 星建立某种“竞争优势”，泽尔尼克作出了如下回答。

技术一直让我们受益。我们始终借助计算机技术制作娱乐作品，每一次技术进步都对我们有利。我不认为未来会有什么不同，实际上，我还希望技术进步能更快一些。与此同时，Take-Two 始终追求制作世界上最优秀的娱乐作品，而且多数时候都做到了。这些成功依靠的是人类发挥创造力、运用技术进行创作，我认为未来也不会改变。 毫无疑问，近年来的技术进步让游戏素材制作变得容易了许多，这也符合游戏行业一直以来的发展规律。我刚进入互动娱乐行业时，那是很久以前的事了，久到我都不愿提起，在电脑上制作游戏素材非常困难。现在容易多了。但有一件事始终没有变得容易，那就是打造爆款游戏。以前很难，现在很难，将来也一样。能否打造出爆款游戏，最终仍取决于人类。

据IT之家了解，泽尔尼克此前也曾质疑 AI 的能力。今年 3 月，他就明确否定了 AI 能够制作《GTA 6》这种规模游戏的说法。

在电话会议的其他环节，他还重申《GTA 6》的市场表现良好，预购量远超预期，并承诺游戏的成功将为 Take-Two 的游戏业务“确立新的基准”。