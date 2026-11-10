2027 款丰田皇冠上市：29.9 万-35.4 万元，由一汽丰田进口国内

IT之家 11 月 10 日消息，今天下午，一汽丰田宣布 2027 款皇冠以纯进口身份在国内正式上市，官方售价为 29.9 万-35.4 万元（至享版 29.9 万元，至尊版 34.9 万元，至尊版双拼色 35.4 万元）。

新车采用 FR 前置后驱布局与 TNGA-L 宽体平台，长宽高分别为 5030/1890/1480mm，轴距 3000mm，搭载 2.5L 多级混动系统，最大功率 136kW，最大扭矩 225N·m，百公里加速 8.6 秒。

IT之家从官方获悉，新车还提供至尊版双拼色，官方售价 35.4 万元。晶焠双色作为至尊版双拼专属特别选装色，提供晶焠银 × 晶焠黑与晶焠银 × 晶焠白两种方案。此外，全系侧车窗新增皇冠专属徽章。

根据官方介绍，新车主打将“高配”二字落到实处，后排配备按摩、加热、通风全功能座椅，以及 64 色柔光氛围灯、ANC 主动降噪系统搭配多层隔音结构。

从一汽丰田公布的图片来看，新车的车机系统预计也会拥有本地化的适配。

据悉，皇冠搭载 18 项智能驾驶辅助，支持预碰撞安全、动态雷达巡航、车道循迹辅助等系统。至尊版配备遥控泊车辅助，窄小车位亦能优雅进出。同时，该车还配有数字钥匙、人脸识别、车载微信。