《汽车总动员》照进现实？迪士尼测试 AI 停车机器人

IT之家 11 月 10 日消息，下一次去迪士尼乐园，停车体验可能会有所不同。华特迪士尼公司（The Walt Disney Company）近日透露，公司正在测试一批搭载人工智能技术的机器人助手，帮助游客在客流密集的度假区寻找停车位。

对于不少驾驶者来说，在迪士尼乐园找到一个方便的停车位并不是件容易事，即使再有耐心，也可能被拥挤的停车场搞得心烦意乱。因此，这些机器人或许能派上大用场。不过，迪士尼打算如何防止它们被不守规矩的司机撞坏，目前还是个未知数。

IT之家注意到，这些机器人从《汽车总动员》和《机器人总动员》中的角色身上汲取了设计灵感，并在近期举行的迪士尼加速器项目展示日（Disney Accelerator Demo Day）上首次亮相。

迪士尼此次与机器人公司 Field AI 合作开展测试。Field AI 成立于 2023 年，团队成员来自谷歌 DeepMind、美国国家航空航天局（NASA）、英伟达、特斯拉等机构和企业。

目前，机器人领域的关注重点大多集中在人形机器人上，但迪士尼此次推出的停车助手并没有采用人形设计。

其中一款亮相的小型机器人采用四轮底盘，外形与美国一些自动驾驶食品配送机器人颇为相似。它的车身被漆成醒目的橙色，并搭配亮黄色装饰，模仿荧光反光背心的配色。

机器人没有传统汽车的挡风玻璃，而是安装了一块大型显示屏，上面配有可以转动的眼睛和能够活动的眼皮，看起来就像《汽车总动员》中那些深受观众喜爱的汽车角色。

在机器人的顶部，还安装了一块可以变换指示方向的标牌，引导驾驶者前往停车位。此外，机器人还配备了两条带有红色指示灯的小机械臂，能够像机场地勤人员引导飞机停靠一样，为车辆提供方向指引。

这些机器人看起来相当可爱，但其制造和维护成本恐怕也不会低。考虑到停车场里经常有焦急寻找车位的家长，以及坐在后排兴奋不已的孩子，这些停车助手难免会遭遇意外碰撞，甚至可能被一些不守规矩的驾驶者故意撞上。

迪士尼目前尚未公布这些机器人停车助手的具体部署时间，也没有确认它们最终一定会在旗下迪士尼乐园投入使用。

尽管机器人助手在停车引导方面可能比人工工作人员更不容易出错，但前期采购和部署成本显然不会便宜。更让人担心的是，这笔费用可能会进一步推高迪士尼已经不断上涨的门票价格。