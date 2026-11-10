海贝推出 HIBY FC4 屏幕版解码耳放：双 CS43131 DAC 芯片、配 1.1 英寸 OLED 面板，首发价 311 元

IT之家 11 月 10 日消息，海贝现已在京东上架 HIBY FC4 屏幕版解码耳放，定价为 336 元，首发价 311 元。

该产品尺寸为 63x26x13mm，重量约 21g，提供黑色、银色和绿色三种配色可选，整体采用赛博机甲风格设计，正面配备一块 1.1 英寸 OLED 彩色显示屏，可直观显示设备的运行状态与音频参数，机身侧边配有 30 级实体硬件音量按键与功能键，并具备音量记忆功能。

该机采用双 CS43131 DAC 芯片，结合 45.1584MHz 与 49.152MHz 两颗专用音频晶振，以降低时钟抖动并提升信号精度。音频规格支持最高 DSD512 与 PCM 768kHz/32bit 解码，并获得 Hi-Res 认证。在配合支持的音乐软件使用时，该设备支持 MQA 8X 展开功能，以还原更多音频细节。

该机配备了 3.5mm 单端与 4.4mm 平衡双输出接口。其中 3.5mm 接口输出功率为 70mW，信噪比为 123dB；4.4mm 接口输出功率达 151mW，信噪比为 124dB，两者的频响范围均为 20Hz-90kHz。设备支持 iOS、Android、macOS 与 Windows 系统，在 Mac 与 Win10 系统下支持免驱即插即用。产品兼容 UAC1.0 与 UAC2.0 标准，可直接连接 PS5、Switch 等游戏主机。

IT之家附产品参数：

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