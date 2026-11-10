英格兰收紧校园手机禁令：手机不得放于口袋书包

IT之家 11 月 10 日消息，为了进一步强化学校是“学习和交友的地方，而不是刷手机的地方”这一理念，英国英格兰地区政府官员宣布，将从明年 9 月起进一步收紧校园手机管理规定，学生不仅不能在校内使用手机，甚至不能将手机放在书包或口袋里。

根据 2026 年 4 月通过、6 月下旬正式成为法律的《2026 年儿童福祉与学校法案》（Children's Wellbeing and Schools Act 2026），英格兰的学校已经被依法要求打造全面禁用手机的校园环境。

不过，此前不少学校采取的是“看不见、不使用”（not seen, not heard）政策，允许学生将手机关机后放在书包或口袋里，只要不在校园内使用即可。

但英国政府近期开展的一项调查发现，只有 16% 的中学生认为，同学能够始终遵守这些规定。调查结果公布后，英国教育部官员露西 · 鲍威尔（Lucy Powell）决定推动学校彻底放弃允许学生将手机留在书包里的做法。

新规将于明年 9 月生效。届时，学校必须采取更严格的措施，确保学生无法在校园内接触手机。具体方式包括使用专门的手机收纳袋、学生早晨到校后将手机存入安全储物柜，甚至直接禁止学生携带手机进入校园。

据 BBC 报道，英格兰校长相关行业组织担心，如果政府不提供额外资金，学校管理者将很难落实这些需要额外设备和设施的措施。

例如，伯纳奇男子学院（Burnage Academy for Boys）已经花费约 2 万英镑（IT之家注：现汇率约合 17.9 万元人民币）购买金属探测器和手机收纳袋，以防止学生偷偷将电子设备带进教室。

推动校园手机禁令的并不只有英国。联合国此前也曾警告智能手机在学校使用可能带来的风险。法国、芬兰和荷兰等国家已经实施了类似限制措施。美国也在推进相关管理措施，目前全美已有多达 46 个州通过法律或制定州级政策，对公立中小学（K-12）学生使用智能手机作出规定。

这一趋势在一定程度上受到社会心理学家乔纳森 · 海特（Jonathan Haidt）和简 · 特温格（Jean Twenge）等人的研究与观点影响。他们认为，智能手机和社交媒体的普及导致青少年心理健康状况急剧恶化，焦虑和自残行为等问题随之增加。