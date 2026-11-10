Figure AI 招聘夜班管理员照看人形机器人，时薪最高 45 美元

IT之家 11 月 10 日消息，硅谷正在招聘一种新型“保姆”：机器人夜班管理员。

人形机器人初创公司 Figure AI 正在美国加利福尼亚州圣克拉拉市招聘一名夜班协调员，负责监督公司的人形机器人，以及与机器人协同工作的员工。简单来说，这份工作的核心就是确保机器人在夜间正常运行，出现故障时及时处理。

根据该公司近期发布的招聘信息，这是一份有机会转为正式员工的合同制岗位。应聘者需要负责安排团队工作、指导员工、排查机器人故障和安全问题，有时还需要亲自操作机器人。

该职位时薪为 40 至 45 美元（IT之家注：现汇率约合 267.5 至 300.9 元人民币），工作时间为晚上 10 时 30 分至次日早上 7 时，还需要承担周末班次。

这份工作对体力也有一定要求。招聘信息显示，协调员大部分时间都需要站立工作，并且必须能够安全地搬运、携带和移动重量最高达 50 磅（约 22.7 千克）的设备或人形机器人硬件。

这一特殊岗位的出现，正值越来越多初创公司竞相推动人形机器人进入家庭和商业场景之际。就在上周，Figure AI 的竞争对手之一 Agility Robotics 通过与一家特殊目的收购公司（SPAC）合并的方式成功上市。

PitchBook 的数据显示，今年上半年，全球机器人和具身人工智能企业共获得 334 亿美元（现汇率约合 2,233.32 亿元人民币）投资，已经超过该行业 2025 年全年 287 亿美元（现汇率约合 1,919.05 亿元人民币）的融资总额。相比之下，2020 年这一领域的融资规模还不到 50 亿美元（现汇率约合 334.33 亿元人民币）。

实际上，夜班协调员并不是 Figure AI 为了保障机器人运行而招聘的唯一人工岗位。该公司还在寻找人形机器人操作员，要求员工直接与机器人协作，测试并验证机器人的新行为和技能。

Figure AI 成立于 2022 年。就在一年多前，该公司宣布完成 10 亿美元（现汇率约合 66.87 亿元人民币） C 轮融资，融资由 Parkway Venture Capital 领投，公司估值因此达到 390 亿美元（现汇率约合 2,607.77 亿元人民币）。

Figure AI 在官网上表示，公司致力于利用机器人承担人类不愿从事的工作。目前，其重点瞄准制造、运输与物流、仓储以及零售等行业，这些领域的劳动力短缺问题尤为突出。

公司预计，旗下机器人最初将主要承担流程固定、重复性较高的工作，之后再逐步拓展到更复杂的任务。

Figure AI 在官网上描绘了更长远的愿景：“能够思考、学习、推理并与周围环境互动的机器人，最终将具备比人类更出色地完成任务的能力。”

公司还表示：“随着时间推移，当机器人能够自主制造其他机器人时，人类甚至可能完全退出工作流程，从而进一步降低成本。”

不过，至少在目前，Figure AI 仍然离不开人类员工，甚至还需要有人专门值夜班照看机器人。

招聘信息这样描述这份工作的职责：“你需要确定工作优先级，确保机器人能够持续执行实际商业任务，及时解决出现的问题，并在交班时向白班团队准确、清晰地汇报夜间发生的一切。”

换句话说，机器人负责干活，人类负责盯着机器人干活。至少现阶段，想让机器人彻底替代人类，恐怕还得先解决谁来照看机器人的问题。