希捷推出 FireCuda Forge 混合存储设备：可在机械硬盘和 SSD 间自动迁移数据，699 美元起

IT之家 11 月 10 日消息，希捷（Seagate）发布了一款名为 FireCuda Forge 的外置存储设备，试图将 SSD 的高速读写优势与大容量机械硬盘的低成本优势结合起来。这也是首款搭载希捷全新 Alkemi 智能存储平台的产品，能够学习用户的数据使用习惯，自动将正在使用或访问频率较高的文件迁移至速度更快的 SSD 中。

FireCuda Forge 现已通过希捷官方网上商店开售，提供两种容量版本：搭载 8TB 机械硬盘的版本售价 699 美元（IT之家注：现汇率约合 4,674 元人民币），搭载 20TB 机械硬盘的版本售价 899 美元（现汇率约合 6,011 元人民币）。两款产品中的机械硬盘均支持用户自行更换。

不过，这款设备并未附带 NVMe SSD，用户需要另外购买。在当前内存和存储芯片供应紧张、价格上涨的背景下，额外购买 SSD 将进一步推高整套设备的实际成本。

将机械硬盘与闪存结合并不是什么新鲜思路。几十年来，希捷一直在销售内置闪存的混合硬盘。FireCuda Forge 的不同之处在于，用户可以自行选择搭配使用的机械硬盘和 SSD。

从工作方式来看，它与部分网络附加存储（NAS）设备有些相似。后者允许用户安装 SSD，将频繁访问的数据暂时缓存到其中，以提高读取速度。不过，希捷表示，FireCuda Forge 的运行机制有所不同。

其核心是全新的 Alkemi 技术。该技术利用机器学习，根据用户当前的工作负载以及实际需要访问的数据，动态地在机械硬盘和 SSD 之间迁移文件。

随着用户的使用需求和工作任务发生变化，系统也会自动重新调整两块硬盘之间的数据分布。不过，对用户而言，整个设备始终只会显示为一个连接到电脑的存储盘，无须手动管理文件在两块硬盘之间的存放位置。

性能方面，FireCuda Forge 的最高读取速度可达 2500MB/s，最高写入速度为 2000MB/s。设备支持运行 Windows 11 或 macOS 26 及更高版本的电脑。