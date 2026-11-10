首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>奇趣电子

55W 快充 +20000mAh：酷态科 CP25 电能块自带线充电宝 129 → 76 元国补新低

2026/11/10 22:01:24 来源：IT之家 作者：灼朗 责编：灼朗
评论：

【京东活动可能随时变更，需以实付款为准】

酷态科 CP25 电能块 20000mAh 充电宝开售于 2024 年 5 月 31 日，日常售价 159 元，首发价 129 元。

京东 11.11 大促期间，按下方步骤下单，叠加 10% 国补后仅需 76.82 元：

京东 CUKTECH 酷态科 CP25 电能块 55W 快充 20000mAh 国补后 76.82 元直达链接

京东 11.11 无门槛红包至高 26888 元，支持即领即用，下单直接当钱花：点此抽取

据官方介绍，这款新品提供银滩白、海湾蓝、落日橙、星云灰四色可选，具有 20000mAh 大容量（可上飞机）。



支持 55W MAX 快充，小米 14 手机 30 分钟充电约 90%，vivo X100 30 分钟充电 73%，荣耀 90 30 分钟充电约 63%。

该产品自带双向快充线，支持 40W MAX 输入和 55W MAX 输出；高弹 TPE 充电线经 5000 次吊重摇摆测试，10000 次收纳及 C 口插拔测试；支持 ADC 自适应快充，兼容华为 SCP、UFCS 等多协议，支持 45W Max 笔记本快充。

IT之家附产品参数：

京东 CUKTECH 酷态科 CP25 电能块 55W 快充 20000mAh 国补后 76.82 元直达链接

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。

【广告】
下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：充电宝CUKTECH酷态科电能块

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知