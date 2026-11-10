55W 快充 +20000mAh：酷态科 CP25 电能块自带线充电宝 129 → 76 元国补新低

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酷态科 CP25 电能块 20000mAh 充电宝开售于 2024 年 5 月 31 日，日常售价 159 元，首发价 129 元。

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据官方介绍，这款新品提供银滩白、海湾蓝、落日橙、星云灰四色可选，具有 20000mAh 大容量（可上飞机）。







支持 55W MAX 快充，小米 14 手机 30 分钟充电约 90%，vivo X100 30 分钟充电 73%，荣耀 90 30 分钟充电约 63%。

该产品自带双向快充线，支持 40W MAX 输入和 55W MAX 输出；高弹 TPE 充电线经 5000 次吊重摇摆测试，10000 次收纳及 C 口插拔测试；支持 ADC 自适应快充，兼容华为 SCP、UFCS 等多协议，支持 45W Max 笔记本快充。

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