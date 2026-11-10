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曝小米 SU7 Ultra Extreme 现身北京小米汽车超级工厂，全身伪装但遮不住超大尾翼

2026/11/10 22:02:32 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
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IT之家 11 月 10 日消息，据博主 @尊川川 透露，小米 SU7 Ultra Extreme 已现身北京小米汽车超级工厂

从画面可以看到，这辆小米 SU7 Ultra Extreme 全身处于伪装状态，还有一块蓝色的遮罩挡住了其超大尾翼。另据外媒 Carscoops 报道，他们的摄影团队拍下了小米 SU7 Ultra Xtreme 的无伪装照片，该车有望在德国纽博格林赛道上创造新的电动车圈速纪录

Xiaomi SU7 Ultra Nürburgring

参考IT之家此前报道，知情人士透露，新款小米 SU7 Ultra 预计在 2027 年上市。新车将对外观造型进行调整升级，整套空气动力学套件全面优化，并搭载 DRS 鹅颈尾翼，相比在售版本改动幅度较大。新款小米 SU7 Ultra 无伪装实车也已曝光。

Xiaomi SU7 Ultra Nürburgring

今年 9 月，多位博主分享了小米新款 SU7 Ultra 国内测试车谍照。画面显示，新车采用了超大尾翼设计。另外，侧视图揭露了车门设计的一角，新车或采用双门方案。

还有消息称这款车型将采用限量版形式推出，或命名为 SU7 Ultra Extreme，并配备多项醒目的空气动力学部件，拥有巨大的后扰流板，以及采用大型鳍片、用于减少气流扰动的后扩散器。

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关键词：小米 SU7 Ultra Extreme小米汽车超级工厂DRS 鹅颈尾翼小米汽车

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