曝小米 SU7 Ultra Extreme 现身北京小米汽车超级工厂，全身伪装但遮不住超大尾翼

IT之家 11 月 10 日消息，据博主 @尊川川 透露，小米 SU7 Ultra Extreme 已现身北京小米汽车超级工厂。

从画面可以看到，这辆小米 SU7 Ultra Extreme 全身处于伪装状态，还有一块蓝色的遮罩挡住了其超大尾翼。另据外媒 Carscoops 报道，他们的摄影团队拍下了小米 SU7 Ultra Xtreme 的无伪装照片，该车有望在德国纽博格林赛道上创造新的电动车圈速纪录。

参考IT之家此前报道，知情人士透露，新款小米 SU7 Ultra 预计在 2027 年上市。新车将对外观造型进行调整升级，整套空气动力学套件全面优化，并搭载 DRS 鹅颈尾翼，相比在售版本改动幅度较大。新款小米 SU7 Ultra 无伪装实车也已曝光。

今年 9 月，多位博主分享了小米新款 SU7 Ultra 国内测试车谍照。画面显示，新车采用了超大尾翼设计。另外，侧视图揭露了车门设计的一角，新车或采用双门方案。

还有消息称这款车型将采用限量版形式推出，或命名为 SU7 Ultra Extreme，并配备多项醒目的空气动力学部件，拥有巨大的后扰流板，以及采用大型鳍片、用于减少气流扰动的后扩散器。