2499 → 449 元：格兰仕 DR 空气炸微波炉国补新低再降价

格兰仕 DR 空气炸变频微波炉上市售价 2499 元，今日京东自营直降至 449 元。

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此款集成空气炸锅、微波炉、烤箱、蒸箱等一体，支持 35℃~200℃ 定温烘烤，容量为 25L，一级能效。

下单前要预估好摆放位置的尺寸，这款比常规微波炉大一圈。

一乖在 22 年花了近千元给老家买了这款微波炉，外观确实很上档次，整体使用感受还算不错，微波饭菜热得透透的。

但也有不足的小缺点：正面黑色玻璃是不透明材质，看不到里面；每次用完空气炸锅功能，底部陶瓷面不太容易清洁。

经过长时间使用后，一乖个人认为此款不太能代替空气炸锅，更不能代替烤箱。

而且空气炸 + 烤箱功能大概率只会在到手的一个月内短暂地用一用，其他时间都只会使用微波炉功能。

但如果家中需要一台高颜值上档次的微波炉 + 偶尔用用空气炸锅的功能，这款算是个很不错的选择。

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