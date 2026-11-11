Anthropic 升级 AI 办公套件：从头脑风暴到数据看板，Claude 想承包团队协作全流程

IT之家 11 月 11 日消息，Anthropic 今日开始推出 Claude Whiteboards（白板）、Claude Sheets（表格）和 Claude Data（原 Claude Dashboards），把 AI 助手从“聊天问答”进一步推向团队协作工作台，用户可以在白板上梳理计划、在表格中搭建追踪器，并把业务数据变成可共享的仪表盘、数据故事或解说视频。

三项产品面向所有付费计划提供，支持网页端、桌面端和移动端；其中白板应用 Whiteboards 与表格 Sheets 目前处于测试阶段，Claude Data 则已正式上线。

官方希望让 Claude 从生成文字、代码或文档，转向直接参与团队的日常协作。Claude Whiteboards 方面，用户可以口头描述一个模糊计划，Claude 会将其整理为包含时间线、负责人和日期的白板，团队成员则可实时在同一块白板上补充想法。会议复盘时，Claude 还能将零散讨论按主题归类，并起草每个人的行动项。

Claude Sheets 则试图降低制作表格的门槛。用户只需提出“帮我做一个营销活动追踪表”或“招聘预算表”等请求，Claude 即可生成包含多个标签页、公式、格式和下拉菜单的电子表格，并直接在单元格中修改内容。

Claude Sheets 会清晰标注每一次 AI 修改，便于团队追踪变更；文件也可导出为 .xlsx 或 CSV，或继续在 Airtable、Asana、monday.com、Smartsheet 等工具中处理。

Claude Data 的定位是让企业数据“会讲故事”。它可连接 Amazon Redshift、BigQuery、ClickHouse、Snowflake、Salesforce 等数据仓库或 CRM，用户提问后可获得仪表盘、书面数据故事，甚至由 AI 解说的短视频。IT之家附上相关截图和视频如下：

新加入的“认证查询”功能，可由数据团队统一关键指标口径，避免不同部门使用相互矛盾的数字；实时分享则让未接入数据源的同事也能查看最新结果，但仅能运行被授权的查询。

Anthropic 表示，三项工具并非彼此割裂：一个想法可以从白板进入表格，再进入数据看板，而无需反复向 AI 重复背景信息。与此同时，Anthropic 还升级了交互式连接器，Adobe、Atlassian、Box、Notion 等应用可以以完整应用形式在 Claude 对话旁打开，用户可自行操作，也可让 Claude 协助修改。